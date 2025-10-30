Un gioco per divertirsi e scoprire gli angoli di San Leo: una magica notte di Halloween con un "Urban game"

Appuntamento venerdì 31 ottobre alle 20.30

Il paese di San Leo è pronto a trasformarsi, ancora una volta, in un palcoscenico di enigmi, misteri e magia. Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 20.30, torna “La Caccia di Halloween”, l’urban game a squadre che ha conquistato grandi e piccoli con la sua atmosfera unica e il fascino del gioco notturno tra le vie del borgo. Tra vicoli illuminati dalla luna e antiche pietre intrise di leggende, i partecipanti saranno chiamati a seguire indizi, risolvere enigmi e superare prove per scoprire gli angoli più segreti e misteriosi di San Leo. Ma attenzione: magiche creature della notte si nasconderanno lungo il percorso, pronte a mettere alla prova il coraggio, la velocità e l’ingegno delle squadre. Solo i più temerari riusciranno a completare tutte le sfide in tempo e ad aggiudicarsi il premio finale. La partecipazione all'evento, organizzato dall'associazione genitori di San Leo, è gratuita, con offerta libera. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 329 2675550, indicando: nome della squadra, referente e numero dei giocatori.