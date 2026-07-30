Un gioiello verde "nascosto" a Covignano: è rinato dopo una raccolta fondi tra cittadini e ristoratori

È il "Giardino ritrovato" del complesso di San Fortunato, sul colle di Covignano

A pochi passi da Rimini, c'è un luogo che pochi conoscono e che ha aspettato a lungo di rinascere e di essere restituito alla città. Un luogo immerso nel verde, rimasto troppo a lungo "nascosto". È il "Giardino ritrovato" del complesso di San Fortunato, sul colle di Covignano, che si presenta oggi, dopo un importante intervento di riqualificazione, come uno spazio aperto e vissuto da cittadini, studenti, associazioni e famiglie. La riqualificazione è stata finanziata da una raccolta fondi, promossa dall'associazione "Roveto Ardente", che ha raggiunto il traguardo di 11.600 euro, con cento donazioni di cittadini e il sostegno di due attività di ristorazione della zona. In occasione del restyling, il giardino, organizzato attorno alla storica fontana centrale con otto aiuole e grandi panchine, è stato ripensato secondo criteri di sostenibilità ambientale, con specie a bassa richiesta idrica e ridotta manutenzione, capaci di adattarsi alle nuove condizioni climatiche e di garantire colore e vivibilità durante tutto l'anno. Oggi, aperto tutti i giorni fino alle 24, "il giardino ritrovato" dà ospitalità agli anziani nelle giornate più calde, gli studenti che cercano un luogo tranquillo dove studiare, ma anche chi desidera semplicemente leggere un libro al fresco, immerso nel verde. All'interno dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Alberto Marvelli" è presente la Biblioteca diocesana "Emilio Biancheri", che custodisce oltre 50.000 volumi, patrimonio consultabile da tutti i cittadini, non solo gli iscritti all’Istituto, anche portando un libro all’aperto e leggendolo su una delle panchine del giardino.

Questo polmone verde, inoltre, ha già ospitato laboratori promossi dalle Giardiniere civiche di Civivo, attività con associazioni del territorio, tra cui "Il Colibrì", impegnata sul tema dell'Alzheimer, numerosi momenti di incontro e socializzazione e la rassegna "Serata al colle tra cinema, storie e stelle", che richiama circa 200 persone ad appuntamento.