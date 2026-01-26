Un giudice ferma Corona: stop alla nuova puntata di “Falsissimo”

Accolto il ricorso di Alfonso Signorini. Disposta la rimozione dei contenuti già pubblicati

Un giudice del Tribunale civile di Milano ha emesso un provvedimento cautelare urgente di inibitoria nei confronti di Fabrizio Corona, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati che assistono Alfonso Signorini. La decisione blocca la trasmissione online della nuova puntata del format Falsissimo, prevista per la serata di oggi.

Oltre allo stop alla pubblicazione del nuovo episodio, il provvedimento impone a Corona anche la rimozione dei contenuti delle due puntate precedenti già diffuse sul web. Secondo quanto riportato nell’istanza, il conduttore televisivo e giornalista avrebbe denunciato l’esistenza di una campagna diffamatoria condotta ai suoi danni attraverso il format.

Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di urgenza e ha disposto l’inibitoria come misura cautelare, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari sulla vicenda.