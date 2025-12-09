Un inizio di Natale da tutto esaurito: grande partecipazione agli eventi di Verucchio

Prossimo appuntamento lì11 dicembre con l'’inaugurazione di Converso Jazz Frame

Tanta gente domenica 7 dicembre a Verucchio e lunedì 8 dicembre a Villa Verucchio per l'inizio ufficiale di Natale 2025 a Verucchio.

Domenica alle 17.30 nel borgo antico si è acceso l’albero di Natale in piazza Malatesta e con esso le luminarie lungo le viuzze medievali, sulle mura dei palazzi e della Rocca malatestiana.

Quindi in piazza Malatesta si è svolto l'applauditissimo spettacolo Christmas Heaven Serenade. Sotto la direzione artistica di Monica Boschetti di N.O.T.A Music, coadiuvata dal centro culturale The Slow Side, protagonisti musicali sono stati Alessandro Caputo, Camilla Paccherini, Vera Della Scala, Valeria Magnani e “Last Ensemble”, il coro dei bambini di Verucchio diretto da Roberto Parmegiani, mentre la narrazione è stata affidata alla voce di Della Del Cherico.

Lunedì 8 dicembre, a Villa Verucchio, sotto la direzione artistica di Mirco Guidi e di Gm EVENTI, l'albero di Natale in piazza Europa è stato acceso alle 17:00. è stata poi la volta di Dino Gnassi Corporation con tutta l'energia del Funk, Rhythm 'n Blues e Soul. Intanto si apriva il Villaggio di Natale con il presepe di sabbia e i mercatini.

La prima settimana continua l’11 dicembre con l’inaugurazione di Converso Jazz Frame, la prima edizione del festival jazz ideato ed organizzato da Franco Fabbri e dal centro culturale The Slow Side.

Alle 18.00 alla Sala Magnani di Verucchio ci sarà il vernissage NOVEMETRIQUADRI, Frammenti di Creatività, mostra fotografica dell’artista e fotografa palestinese Nidaa Badwan

Alle 21, al ristorante Croste di Pane, si terrà il concerto di Elena Lodovici che in piano solo, presenterà il suo ultimo lavoro discografica Bad and Good Times.

Il percorso musicale del festival continua al Croste di pane, venerdì 12 dicembre alle 21, con il chitarrista Mar Jelli e il suo progetto After Fedro.

Sabato 13 dicembre a Villa Verucchio, alle ore 15:00 in Piazza Europa nel Villaggio di Natale arriveranno Elfi e musica Natalizia e alle ore 16:30 uno spettacolo molto particolare: Teatro dei Piedi con Veronica Gonzalez. Nel corso degli eventi, saranno offerti castagne e vin brulé grazie a CiVivo Eventi.

In serata al Teatro Pazzini alle ore 21:15 arriva Paolo Rossi con il suo spettacolo "Stand Up Classic": letture e Improvvisazioni da Shakespeare, Orazio, Omero e altri ancora. Musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila.

La prima settimana degli eventi natalizi si conclude domenica 14 dicembre alle ore 17:00 con l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Verucchio alla sala Magnani di Verucchio su Italo Calvino, con letture e intermezzi musicali. "Avvoltoio vola via" è un concerto-lettura che partendo dalle parole dello scrittore intende celebrare il vento della liberazione e della fine della guerra. Voci di Laura Cesari e Paolo Dolci; ingresso libero.

Il terzo concerto di Converso Jazz Fram sarà alle 18.30 sempre al ristorante Croste di Pane di Verucchio: Ottomani di Tolga During, un progetto musicale che fonde il Jazz europeo con elementi di musica tradizionale provenienti da varie parti del Mediterraneo.