Riccione, Luna Park inclusivo: due ore di attrazioni per tutti

Il “Summer Park Fest” nasce dal sogno di Leonardo, un ragazzo con la sindrome di Williams

Ieri sera il “Summer Park Fest” ha acceso di magia il Luna Park di Riccione, regalando momenti di gioia e divertimento a tantissimi bambini e ragazzi.

Dalle 20 alle 22, tutte le attrazioni sono state gratuite grazie a un gesto straordinario di altruismo e inclusività promosso – per il secondo anno consecutivo – dal giovane ventenne Leonardo Giovannini, con il prezioso sostegno della famiglia Savina, storici gestori del Luna Park, che anche quest’anno ha scelto di sostenere l’iniziativa di Leonardo.

L’evento ha riscosso un grande successo, coinvolgendo numerose famiglie e giovani che hanno apprezzato l’atmosfera festosa e accogliente.

Il “Summer Park Fest” nasce dal sogno di Leonardo, un ragazzo con la sindrome di Williams, che da anni desiderava portare in Romagna un’iniziativa capace di unire bambini e ragazzi con disabilità e non, offrendo un’esperienza di gioco condivisa, senza barriere né distinzioni. L’ispirazione è nata nel 2019, dopo una visita al Winter Park di Genova durante una giornata dedicata alla disabilità. Da lì l’idea di creare qualcosa di simile, ma con una visione ancora più inclusiva: un grande evento aperto a tutti, dove il divertimento potesse essere davvero per ognuno.