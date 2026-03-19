Un luogo sicuro in più a Santarcangelo: Oltreborgo diventa Punto Viola

Il locale aderisce al progetto DonneXStrada contro la violenza di genere

A Santarcangelo di Romagna si aggiunge un nuovo luogo riconoscibile come presidio di attenzione e supporto sul territorio. Oltreborgo diventa infatti Punto Viola, entrando nella rete promossa da DonneXStrada, il progetto che punta a creare luoghi sicuri aperti al pubblico, sensibilizzati e formati contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone.

Secondo la definizione ufficiale dell’associazione, un Punto Viola è un esercizio commerciale che, dopo un percorso di selezione e formazione, diventa un riferimento capace di accogliere una persona in difficoltà e di attivare gli strumenti più adeguati in base alla situazione.

Il significato del progetto va oltre la semplice adesione simbolica. DonneXStrada spiega infatti che l’obiettivo è costruire una rete territoriale concreta, fatta di attività commerciali preparate ad affrontare situazioni di rischio o vulnerabilità, con il supporto di professionisti dell’area legale e psicologica. La formazione del personale è parte centrale del percorso, insieme alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e della sicurezza delle persone negli spazi urbani.

Per Oltreborgo, la scelta di diventare Punto Viola rappresenta quindi un’assunzione di responsabilità pubblica, oltre che un segnale culturale. Significa dichiarare che un locale non è soltanto un luogo di incontro o svago, ma può diventare anche un punto di appoggio, di ascolto e di protezione, inserito in una rete riconoscibile sul territorio.

È proprio questa l’idea alla base del progetto: attivare i singoli cittadini e le attività aperte al pubblico nel contrasto alla violenza, partendo dal quotidiano e dalla prossimità.

Negli ultimi mesi la rete dei Punti Viola ha continuato a crescere in Italia. A gennaio 2026, diverse ricostruzioni giornalistiche parlavano di una rete arrivata a quasi 900 esercizi commerciali, tra bar, negozi, farmacie e altre attività, a conferma di un modello che si sta diffondendo sempre di più come forma di presidio urbano e sociale.

La novità, per Santarcangelo, sta proprio qui: l’ingresso di Oltreborgo in questa rete porta anche sul territorio una logica diversa, che mette insieme socialità, attenzione e prevenzione. In un momento in cui il tema della sicurezza in strada e della violenza di genere continua a interrogare città grandi e piccole, la nascita di nuovi Punti Viola rappresenta un passo concreto, visibile e immediato.

Il locale ha già installato l’adesivo Punto Viola, con il quale sarà possibile riconoscere il primo punto viola della città.