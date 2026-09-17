Un mare di idee, a Rimini i bambini diventano artisti del riuso

Sabato e domenica alle Befane un laboratorio per creare un grande fondale marino collettivo con materiali recuperati

Un pesce, una medusa, una tartaruga oppure una creatura inventata da zero. A Rimini, nel fine settimana, il mare prenderà forma attraverso la fantasia dei bambini. Sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 15.30 alle 19.30, Le Befane Shopping Centre ospiterà infatti il laboratorio "Siamo tutti artisti. Un mare di idee", dedicato alla creatività e al riuso.

L'obiettivo è costruire, pezzo dopo pezzo, un grande fondale marino collettivo delle dimensioni di circa tre metri per due. I bambini potranno scegliere e decorare le sagome degli abitanti del mare già predisposte oppure lasciare spazio alla fantasia e inventare una propria creatura. Ogni lavoro avrà anche una firma: il piccolo autore potrà infatti personalizzare la propria creazione, che al termine del laboratorio verrà inserita nel grande fondale insieme a tutte le altre.

A rendere particolare l'iniziativa sarà anche l'utilizzo di materiali recuperati. Per costruire il mare e i suoi abitanti verranno utilizzati, tra le altre cose, vecchi manifesti delle Befane, trasformati per l'occasione in nuovi elementi creativi. A disposizione dei partecipanti ci saranno anche carta, cartoncino, stoffe, lana e nastri. Il laboratorio è pensato per bambini di età diverse e sarà a partecipazione continua durante le quattro ore previste in ciascuno dei due pomeriggi. Per partecipare è necessario scaricare il coupon attraverso l'app Befan Card.

L'iniziativa si inserisce nel programma di "Banksy The Pop Up Experience", la mostra attualmente ospitata alle Befane e visitabile fino al 4 ottobre. In piazza UniEuro sono esposte oltre 40 riproduzioni delle opere dello street artist britannico. Così, accanto all'arte esposta, per due pomeriggi saranno proprio i più piccoli a mettersi all'opera: un grande fondale prenderà forma lentamente, tra colori, materiali recuperati e creature marine, con ogni bambino chiamato a lasciare il proprio piccolo pezzo di mare.