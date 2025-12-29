Un milione di casi di influenza in una settimana: cresce l’allarme sanitario

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza è in aumento in tutte le fasce d’età. Picco atteso nelle prossime settimane

Nella settimana compresa tra il 15 e il 21 dicembre si è registrato un forte incremento dei casi di influenza in Italia. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), attraverso il sistema di sorveglianza RespiVirNet, i nuovi casi stimati sono stati quasi un milione, con un’incidenza pari a 17,1 casi ogni 1.000 assistiti, in aumento rispetto ai 14,7 della settimana precedente.

L’aumento dei contagi ha interessato tutte le fasce d’età, ma risulta particolarmente marcato tra i bambini sotto i cinque anni. In crescita anche gli accessi ai Pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri, soprattutto tra le persone anziane, più vulnerabili alle complicanze dell’infezione.

Nel complesso, dall’inizio della stagione influenzale, i casi stimati in Italia sono circa 5,8 milioni. Gli esperti avvertono che il picco dell’epidemia non è ancora stato raggiunto e che nelle prossime settimane è atteso un ulteriore aumento dei contagi. Le autorità sanitarie raccomandano pertanto particolare attenzione, soprattutto per le categorie più fragili, e ribadiscono l’importanza delle misure di prevenzione.