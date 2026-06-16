Un mini tour alla scoperta dell’Alta Valmarecchia: coinvolti biker e trekker

Il 18 giugno For Ride - Valmarecchia e Oleificio Corazza uniscono le forze per regalare ai partecipanti un’esperienza unica

"For Ride E-Bike Experience" insieme ad Oleificio Corazza organizza giovedì 18 giugno un evento, con lo scopo di unire l’amore per il nostro territorio alla passione per lo sport ed il buon cibo.

Da Novafeltria partirà alle 19 un gruppo di ciclisti: i partecipanti avranno la possibilità di utilizzare la propria bici o di noleggiarla al negozio "For Ride". Seguendo poi il percorso passando per Talamello, Secchiano e Ponte Maddalena arriveranno a San Leo, dopo aver attraversato il territorio per 24 km.

Parallelamente partirà da Tausano un gruppo di trekker, che, camminando per 6 km, si ricongiungerà ai ciclisti proprio a San Leo.

Qui tutti i settanta partecipanti saranno accolti sulla terrazza del ristorante Belvedere da una degustazione dei caratteristici prodotti dell’oleificio Corazza di Rimini, seguita da cena a base di pizza. Il partner di "For Ride" è un'impresa familiare con più di 60 anni di storia, fondata da Giuseppe Corazza, e ora gestito dalle figlie Francesca e Roberta. Oleificio Corazza è anche una delle botteghe storiche del Comune di Rimini.