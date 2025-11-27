Un Natale a colori: i laboratori artistici per bambini nel Gazebo di Piazza Ganganelli

Quattro weekend creativi nel cuore di Santarcangelo

Quest’anno il Natale di Santarcangelo di Romagna si tinge di creatività grazie alle MarbreBlond, che nell’iconico Gazebo di Piazza Ganganelli, accenderanno la fantasia dei più piccoli per quattro weekend consecutivi. “ChristmARTtrees – Il viaggio degli Alberi di Natale nella Storia dell’Arte” è il titolo del ciclo di laboratori didattico-artistici ideato da MarbreBlond DidArt APS, in collaborazione con le associazioni santarcangiolesi Città Viva, Mani in piazza e Proloco.

Dal 29 Novembre al 21 Dicembre, la scoperta di un’artista – differente ogni weekend – ispirerà i bambini e le bambine nella realizzazione di alberi di natali creativi e non convenzionali: un’occasione da non perdere, per mettere le mani in pasta e imparare divertendosi sullo sfondo della magia natalizia del borgo in festa.

Il primo appuntamento, dedicato al Puntinismo, è fissato per sabato 29 e domenica 30 Novembre con il laboratorio “Gli alberi di Natale di George Seurat”.

Si prosegue la settimana successiva con il laboratorio “Gli alberi di Natale di Jackson Pollock”, a tema Action Painting, tra sabato 6 e domenica 7 Dicembre.

Sabato 13 e domenica 14 Dicembre l’appuntamento è dedicato al Color Field Painting con il laboratorio “Gli alberi di Natale di Mark Rothko”.

Infine, Sabato 20 e domenica 21 Dicembre si conclude il ciclo ispirandosi al Dadaismo con il laboratorio “Gli alberi di Natale di Marcel Duchamp”.

I laboratori si svolgeranno all’interno del Gazebo di Piazza Ganganelli ogni sabato e domenica in 6 turni ripetuti, nelle seguenti fasce orarie: il sabato ore 14.00-15.00 | ore 15.45-16.45 | ore 17.30-18.30; la domenica ore 11.30-12.30 | ore 14.00-15.00 | ore 15.45-16.45.

La partecipazione alle attività è gratuita e dedicata ai soli bambini, dai 5 ai 10 anni.

La prenotazione è obbligatoria con messaggio WhatsApp al numero 3481515693.

I posti sono limitati (max 6 bambin* per turno).

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle pagine social di MarbreBlond e al relativo post: ?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA=="> ?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==