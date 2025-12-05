Un Natale speciale sulla spiaggia di Rimini: Bagni Ricci inaugura “Un Mare d’Inverno”

Il 15 dicembre la tendostruttura ospita la proiezione del cortometraggio “Lo Scattino” e la festa dedicata ai bagnini

Sabato 6 dicembre segna l’inizio di una nuova e affascinante avventura firmata dai fratelli Mirko, Danilo e Cristian Ricci. Una sfida nata dall’ascolto delle esigenze del territorio e dei visitatori: vivere la spiaggia tutto l’anno e trasformarla in un luogo capace di emozionare anche fuori stagione.

Così, ai Bagni Ricci prende forma “Un Mare d’Inverno”, un progetto che veste la spiaggia di un’atmosfera suggestiva grazie a una struttura con decorazioni in legno, luci soffuse e mongolfiere decorative. Il ristorante, avvolto da una tendostruttura completamente trasparente, permette di ammirare il mare e il cielo in un abbraccio continuo con la natura.

Il menù, creato appositamente per questa rassegna, resta ancora un piccolo segreto: Danilo Ricci anticipa soltanto che unirà grandi classici a nuove proposte pensate per celebrare il gusto dell’inverno.

Il vero fulcro di “Un Mare d’Inverno” saranno gli eventi, organizzati in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini.

La tendostruttura, modulare e versatile, cambierà veste a seconda dell’occasione: musica live, danza, spettacoli di vario genere e degustazioni firmate Il Mercato del Mare, pensate per raccontare e celebrare la tradizione enogastronomica locale. Per gli show sarà allestito un palco centrale, immersivo e scenografico, mentre durante i concerti il palco verrà riposizionato per esaltare al massimo suono, atmosfera e coinvolgimento del pubblico.

Un appuntamento speciale attende gli ospiti il 15 dicembre 2025, quando, in occasione del ventesimo anniversario del cortometraggio Lo Scattino, la tendostruttura si trasformerà in una sala di proiezione dedicata al corto e alla festa “del bagnino”: un momento pensato per omaggiare una figura simbolo della Riviera romagnola e per ritrovarsi a celebrare insieme lo spirito autentico del Natale.