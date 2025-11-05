Un novembre di fiabe e fantasia alla Biblioteca di Riccione

Riparte “Storie tra le nuvole”: quattro appuntamenti dedicati ai piccoli lettori dai 3 agli 8 anni e, a dicembre, il gran finale con Zia Natalina

Un autunno dedicato alla fantasia, alla lettura e alla magia delle storie condivise. La Biblioteca comunale di Riccione torna a trasformarsi in un luogo magico dove la fantasia prende voce. A novembre riparte l’attesissima rassegna di letture ad alta voce “Storie tra le nuvole”, un appuntamento ormai amatissimo da bambini e famiglie.

Ogni venerdì di novembre, alle ore 17, le lettrici volontarie della biblioteca proporranno racconti e avventure per stimolare nei più piccoli il piacere della lettura e l’amore per le storie. Un momento di condivisione e scoperta, dove la parola si fa gioco, emozione e crescita: leggere insieme significa infatti nutrire l’immaginazione, la creatività e lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo dei bambini.

Il primo appuntamento con la rassegna, dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni, è per venerdì 7 novembre con “Favole a sorpresa”. Il 14 novembre il tema dell’incontro sarà incentrato su “Stranianimali” mentre il 21 novembre, in occasione dell’iniziativa “Nati per leggere”, le lettrici volontarie intratterranno i piccoli lettori con “Andiamo diritti alle storie”. Il mese si chiude con la magia di “Storie nel bosco”, in programma venerdì 28 novembre.

Ogni incontro sarà un’occasione per volare con la fantasia “tra le nuvole”, grazie alla voce e alla passione delle volontarie che da anni animano questi pomeriggi speciali.

In arrivo per le feste Zia Natalina

E per concludere la rassegna in grande stile, il 13 dicembre la biblioteca accoglierà il ritorno di una protagonista delle festività natalizie molto amata dai bambini: Zia Natalina, alias Alessia Canducci.

Con la sua narrazione animata “Le storie di Zia Natalina”, la simpatica zietta porterà i piccoli spettatori in un mondo incantato dove le parole animano oggetti e personaggi, accendendo meraviglia e attesa per l’arrivo di Babbo Natale.

L’appuntamento con Zia Natalina sarà doppio: dalle 15:30 alle 16:30 per i bambini dai 6 ai 9 anni e dalle 17 alle 18 per i bambini dai 3 ai 5 anni.

L’ingresso alla rassegna “Storie tra le nuvole” è libero fino a esaurimento dei posti. Per prenotarsi, contattare la biblioteca comunale: tel. 0541600504 oppure [email protected]

