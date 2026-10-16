Un nuovo autosalone apre a Rimini: Ruggeri inaugura concessionaria Lepas

Sabato 17 ottobre openday con test drive della Lepas L8, in serata l’anteprima esclusiva della nuova Lepas L6

Sabato 17 ottobre Errepiù Ruggeri inaugura la nuova concessionaria dedicata al marchio Lepas a Rimini, in via Circonvallazione Nuova 28. Una giornata aperta al pubblico, con ingresso libero, dedicata alla scoperta del marchio e alla possibilità di provare su strada la Lepas L8, il SUV Super Hybrid con oltre 1.000 chilometri di autonomia.

Per tutta la giornata i visitatori potranno visitare il nuovo showroom e prenotare un test drive della L8. In serata, a partire dalle 18:00, un evento su invito riservato a clienti e partner sarà l’occasione per la rivelazione della nuova Lepas L6, accompagnata da una degustazione guidata a cura di Fattoria Poggio San Martino e dall’accompagnamento musicale del Maestro Franco Benedetto Morri al pianoforte.

“Con questa nuova concessionaria portiamo a Rimini un modo diverso di vivere la mobilità, in linea con lo stile e l’eleganza che il marchio Lepas rappresenta. È un passo importante per la nostra azienda e per il territorio, e siamo felici di condividerlo prima con il pubblico, nella giornata di openday, e poi con i nostri clienti più vicini, nella serata di presentazione della L6”, dichiara Alberto Ruggeri, Rappresentante Legale di Errepiù Ruggeri.

Il marchio Lepas Lepas è presente a Rimini da fine agosto 2026 con l’apertura dello showroom Errepiù Ruggeri. Il marchio si distingue per un posizionamento elevato, nel segno della filosofia “Drive Your Elegance”.

Errepiù RuggeriAttiva dal 1937, Errepiù Ruggeri è una realtà solida del mondo della mobilità, con oltre 80 anni di storia, diverse sedi tra Rimini e Cesena e un portafoglio di marchi auto e moto in continua evoluzione. Un’azienda con profonde radici che guarda al futuro.