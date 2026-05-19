Un nuovo festival per Rimini: Pulse Fest porta in città concerti gratuiti e gusto

Due serate di musica e sapori in via Rodriguez

Due serate dedicate all’incontro tra musica dal vivo, convivialità e gusto. Debutta a Rimini Pulse Fest, nuovo appuntamento a ingresso gratuito in programma venerdì 22 e sabato 23 maggio in via Rodriguez, nell’area adiacente ai locali Skyline e Post Meridian, di fianco al 105 stadium.

Alla sua prima edizione, il festival nasce con l’obiettivo di proporre un’esperienza che vada oltre il semplice concerto, mettendo al centro una formula sempre più apprezzata dal pubblico: l’unione tra proposte gastronomiche di qualità, drink e live performance. Un contesto pensato per vivere la serata in maniera completa, dove il pubblico potrà alternare musica, sapori e momenti di socialità.

Il programma della prima giornata, venerdì 22 maggio, si aprirà con il dj set di Max Padovani, proseguirà con il blues di Marco Betti & The Angry Gentlemen e culminerà con l’esibizione di Miami & the Groovers, una delle realtà più consolidate e riconoscibili del panorama rock indipendente italiano.

Con una lunga attività live alle spalle, la formazione riminese ha costruito nel tempo una forte identità artistica ispirata al rock americano, al folk e al blues, trovando però nel palco la propria dimensione più naturale. Energia, intensità e capacità di coinvolgimento sono da sempre tra le caratteristiche che contraddistinguono i loro concerti, trasformati negli anni in appuntamenti capaci di creare una relazione diretta con il pubblico. Per Pulse Fest la band si presenterà al gran completo, portando sul palco anche alcuni brani inediti o di recente produzione.

Sabato 23 maggio il programma proseguirà con le esibizioni della Giuseppe Novelli Band e dei The Italian Job, completando una proposta musicale pensata per attraversare sonorità differenti mantenendo sempre al centro la musica dal vivo.

Pulse Fest punta così a diventare un nuovo appuntamento per il territorio, costruendo un format che unisce spettacolo e qualità dell’esperienza in un ambiente aperto e accessibile a tutti.

Ingresso gratuito