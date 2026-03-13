“Un passo alla volta”: camminata e attività fisica a Poggio Torriana

Martedì 17 marzo, incontro gratuito per promuovere salute e benessere con esercizi pratici all’aperto

Proseguono gli appuntamenti gratuiti di promozione della salute e del cambiamento di stili di vita, per persone adulte, anziane o con patologie croniche e per i loro familiari, organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

In particolare martedì 17 marzo a Poggio Torriana, al Centro Sociale ‘Il Percorso’ (via Costa del Macello 6), si svolgerà dalle ore 15 alle 17 “Un passo alla volta”: un incontro dedicato a semplici strategie per aumentare l’attività fisica nella vita di tutti i giorni, con una breve presentazione iniziale, seguita da esercizi pratici all’aperto e/o una camminata, per mettere subito in pratica quanto condiviso.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà condotto dal Tecnico dell’Attività Motoria e dall’Assistente Sanitario/Infermiere del Dipartimento di Sanità Pubblica: si suggerisce di indossare abbigliamento e calzature sportive.

In sostanza, un’occasione per prendersi cura della propria salute… un passo alla volta!

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per informazioni e adesioni si può inviare una mail all’indirizzo [email protected] , oppure telefonare al numero 334 3429196.



