Un pentathlon per l’ambiente: Bellaria laboratorio europeo di mobilità green

Conclusa con successo la Settimana Europea della Mobilità

Ieri (lunedì 22 settembre) si è chiusa con successo la Settimana Europea della Mobilità: manifestazione promossa a livello comunitario, che l’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha sposato in partnership con Alleanza per la Mobilità Dolce (Amodo) e con tutte le realtà associative che la compongono, con il patrocinio tra gli altri dell’Ordine degli Architetti di Rimini. Una sfida raccolta promuovendo un focus di più giornate sulla mobilità sostenibile e sull’utilizzo di mezzi alternativi per gli spostamenti, ponendo al centro temi attuali dell’agenda pubblica anche in ottica di contenimento dei consumi e promozione del benessere all’aria aperta.

Una kermesse articolata in più attività, in cui un ruolo di assoluto rilievo è stato quello del "Pentathlon della mobilità dolce". Un progetto pilota che mira a trasformare Bellaria Igea Marina in un esempio di mobilità alternativa e inclusiva a livello europeo, seguendo un percorso naturalistico e culturale alla scoperta delle bellezze del territorio. Un percorso che è stato compiuto nella giornata di ieri, quella conclusiva e concomitante con la Giornata mondiale senz’auto, che ha visto il coinvolgimento di una vera e propria giuria, composta da rappresentanti delle varie associazioni di Amodo, tra cui il referente, nonché uno dei fondatori Massimo Bottini, con l’assessore alla mobilità Nicola Missiani a fare gli onori di casa e Cicerone della manifestazione, a cui si sono uniti il sindaco Filippo Giorgetti e una rappresentanza della Giunta. Una dozzina di partecipanti, con anche la particolarmente gradita presenza di Beatriz Colombo, membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, i quali hanno vissuto e potuto apprezzare un percorso di mobilità dolce che fa della Settimana Europea della Mobilità a Bellaria Igea Marina un’esperienza pilota da riproporre in altre realtà nazionali ed europee.

Particolarmente significativa, la piccola cerimonia avvenuta alla stazione ferroviaria di Bellaria, con la quale il Pentathlon della mobilità dolce è partito. Qui, il Sindaco Filippo Giorgetti ha ritirato a nome della città il Premio ferroviario europeo Euroferr, riconoscimento che celebra il valore del trasporto su rotaia come pilastro di una mobilità più rispettosa dell’ambiente. A consegnarlo, sono stati il Vice Segretario nazionale Association Européenne des Cheminots Antonio Garruto, e il Comandante Roberto Faccani di Bagnacavallo, responsabile Aec Bassa Romagna. Dopo questa cerimonia, il gruppo di lavoro è stato condotto lungo un percorso in cui si sono susseguite modalità di spostamento rigorosamente alternative all’automobile: il treno, il trasporto pubblico locale, la passeggiata sul litorale, la bicicletta e, dulcis in fundo, un’esperienza sottocosta a bordo dell’imbarcazione storica del Comune di Bellaria Igea Marina, il bragozzo Teresina.

“L’esperienza vissuta ieri e che suggella la Settimana Europea della Mobilità, ha voluto unire terra e mare, tradizione e innovazione, con il filo conduttore della sostenibilità applicato alle molteplici forme di spostamento già disponibili e alla portata di tutti nella vita di tutti i giorni”, commenta l’assessore Missiani. “Siamo soddisfatti”, prosegue, “del feedback ricevuto da chi ne ha preso parte, ed in generale del successo della manifestazione. Da sottolineare che, pur in presenza di scioperi a livello nazionale, i partecipanti hanno potuto godere ieri di tutte le forme di trasporto pubblico previste nel tour. Un particolare ringraziamento a Start Romagna, che per l’occasione ha impiegato sulla propria linea un bus elettrico di ultima generazione, a Lime Technology, già nostro partner sul territorio, che ha messo a disposizione gratuitamente le bici elettriche, nonché ai soci del Circolo Nautico, i quali hanno reso possibile l’apprezzatissima esperienza a bordo della Teresina.”