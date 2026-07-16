Un pesce spada di sei metri per celebrare il mare: a Bellaria Igea Marina l’opera di Giancarlo Russo

Un omaggio al legame della città con l’Adriatico

Il Sindaco Filippo Giorgetti ha voluto essere presente, e congratularsi di persona con il suo autore, al taglio del nastro dell'opera del tutto particolare che ora campeggia all'esterno dell'abitazione della Famiglia Russo, in via Ionio. Realizzata dallo storico pasticciere Giancarlo Russo, è un grande omaggio al mondo del mare: protagonista assoluto, un pesce spada lungo sei metri e largo ottanta centimetri in cemento armato. Ancorata al terrazzo, la scultura è frutto dell'idea, dell'ingegno e della costanza di Giancarlo che ha lavorato alacremente per tre mesi, realizzando un'opera originale visibile da tutti coloro che transitano in zona.