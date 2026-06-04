Un pezzo di Romagna alla Mostra del Cinema: Venezia ospita l’arte di Giulio Turci

Il pittore che ispirò Fellini

La ricca produzione artistica di Giulio Turci sbarca a Venezia con una mostra allestita presso gli spazi de “La Fabbrica del Vedere” e visitabile dal 28 agosto al 20 settembre.

L’allestimento ospitato nello spazio espositivo gestito dall’associazione culturale archivio Carlo Montanaro – scrittore, giornalista e critico cinematografico italiano – è organizzato dall’associazione culturale Giulio Turci, presieduta dalla figlia dell’artista santarcangiolese Miresa Turci, con il supporto dell’Amministrazione comunale a sostegno delle spese di realizzazione dell’iniziativa.

La mostra “Giulio Turci. Forme di Luce. Pittura e cinema” raccoglie oggetti, quadri, fotografie, documenti, libri inerenti la vita privata e pubblica dell’artista, con soggetti afferenti al mondo del cinema. Giulio Turci vi era infatti profondamente legato (nel 1920 il padre aprì la prima sala cinematografica di Santarcangelo), come si evince dalla sua poetica che, con “oggetti di ferma” e le atmosfere rarefatte, è considerata fonte di ispirazione per le opere felliniane.

“Non è quindi sicuramente un caso che la mostra di Giulio Turci sia realizzata in concomitanza con l’83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”, dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.

“Quando la città sulla laguna si riempie di esperti, studiosi e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, grazie all’associazione Giulio Turci a Venezia ci sarà nuovamente una parte di Santarcangelo: dopo Tonino Guerra e Andrea Guerra, la nostra città torna a far parte di un ambiente culturale di altissimo livello, dimostrando proprio il valore e la qualità delle proposte che possiamo offrire. Si tratta di un ulteriore tassello di quel percorso tematico che come Amministrazione comunale stiamo costruendo attraverso l’intrecciarsi legami nazionali e internazionali che valorizzino la cultura, l’identità e le tradizioni santarcangiolesi: per questo motivo abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di sostegno da parte dell’associazione Giulio Turci che, con le opere dell’artista, diventerà ambasciatrice di Santarcangelo in occasione di uno dei festival cinematografici più importanti sulla scena internazionale”.