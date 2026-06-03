Un ponte da record: Riccione conferma la sua vocazione sportiva con migliaia di atleti da tutta Italia

Dai 1.300 nuotatori ai 4.000 cestisti e calciatori

Si sono conclusi ieri, 2 giugno, gli 11° Swimming Games AiCS Open 2026, ospitati allo Stadio del nuoto di Riccione dal 30 maggio al 2 giugno. La manifestazione, che comprendeva il Campionato nazionale AiCS di nuoto, la formula Open e il Trofeo Sprint Paralimpico, ha richiamato circa 1.300 atleti provenienti da oltre 30 società sportive italiane, impegnati in quattro intense giornate di gare dedicate alle categorie giovanili, Ragazzi, Juniores e Assoluti. L'evento ha rappresentato un importante momento di sport e inclusione, grazie anche alla partecipazione delle società FINP-FISDIR nel settore paralimpico.

Si sono conclusi il 31 maggio i Campionati Nazionali di Tennis organizzati dalla UILT (Unione italiana Lions tennis) in collaborazione con il Lions Club Riccione. La manifestazione ha coinvolto 84 partecipanti, di cui 50 giocatori, provenienti in prevalenza da Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. In quattro giorni sono state disputate circa 70 partite tra singolari e doppi maschili e femminili. Tra i protagonisti anche un atleta di 92 anni, simbolo dei valori di partecipazione e amicizia che caratterizzano l'evento. Accanto all'aspetto sportivo, è stata promossa una raccolta fondi a favore della Scuola Cani Guida Lions di Limbiate.

Durante il ponte del 2 giugno si sono inoltre svolti il Trofeo femminile dell'Adriatico e la Coppa della Costa Adriatica, oltre ai tornei giovanili Spiagge romagnole football cup e Spiagge di Rimini e Riccione basket cup, che hanno portato complessivamente oltre 4.000 atleti tra calcio e basket. Si è inoltre concluso il 31 maggio il Festival del bridge over 65 su 8 giorni di presenze a Riccione.

Prosegue intanto al Playhall “Massimo Pironi” uno degli appuntamenti più importanti del calendario sportivo nazionale: i Campionati Italiani di categoria e master di tennis da tavolo, in programma fino al 7 giugno. Per il sesto anno consecutivo Riccione ospita la manifestazione organizzata dalla Federazione italiana tennis da tavolo, che comprende anche il Campionato italiano interforze e la Coppa Italia dei comitati regionali. L'edizione 2026 ha registrato numeri record con 1.857 iscritti alle gare di singolare di cui 1.615 uomini e 242 donne, il dato più alto mai registrato nella storia della manifestazione. Complessivamente sono presenti in città circa 4.000 persone tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori.

Il calendario sportivo riccionese prosegue senza sosta già nei prossimi giorni.

Dal 5 al 7 giugno spazio alle Finali Nazionali settore calcio Csain e alla Mirabilandia Summer Cup di calcio, mentre dal 5 al 7 giugno lo Stadio del Nuoto ospiterà lo storico Trofeo Italo Nicoletti, tra gli eventi natatori più prestigiosi della stagione mentre il 6 e 7 giugno il Palazzo del Turismo sarà il palcoscenico della danza acrobatica con lo spettacolo “Essenza tra tempo, corpo e origine”. Incentrato sulle espressioni delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo, lo show accompagnerà lo spettatore in un viaggio profondo dentro l’essere umano.

Con un calendario che unisce sport giovanile, competizioni nazionali, eventi internazionali e manifestazioni inclusive, Riccione continua a confermarsi una delle principali destinazioni italiane per il turismo sportivo.

“Anche questo lungo ponte sportivo ha confermato la capacità di Riccione di accogliere manifestazioni di altissimo livello e migliaia di atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero - hanno detto la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport, Simone Imola - . I numeri registrati dagli eventi appena conclusi e da quelli tuttora in corso dimostrano quanto lo sport rappresenti un elemento strategico per la nostra città, sia dal punto di vista della promozione del territorio sia per le importanti ricadute turistiche ed economiche. Desideriamo ringraziare le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le associazioni organizzatrici, i volontari e tutte le realtà coinvolte che, con professionalità e passione, rendono possibile un calendario così ricco e qualificato. Giugno si preannuncia ancora una volta un mese straordinario, con appuntamenti che spaziano dal nuoto al judo, dal baseball al calcio giovanile, confermando Riccione come una delle principali capitali italiane dello sport e dell'ospitalità sportiva”.