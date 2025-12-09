Un presepe che nasce dalla terra: tornano le visite al Mulino Sapignoli
Domenica 14 dicembre riapertura straordinaria del presepe tra natura, tradizione e spiritualità
Dopo il successo dell'inaugurazione dell'8 dicembre, domenica 14, dalle 15 alle 18, nuova apertura straordinaria dedicata alle visite al presepe.
Al Museo Mulino Sapignoli, nel periodo natalizio, oltre a raccontare la natività, si è sempre voluto valorizzare il territorio: il mulino, la sua storia, il paesaggio e le tradizioni rurali oltre a trattare tematiche attuali come la pace, l'ambiente, la violenza.
In passato sono stati rappresentati il pane, il ritrecine, la fossa Viserba, il campo di grano, il tracciato della ex ferrovia che confina col parco, i setacci, i cesti in vimini solo per citarne alcuni.
Quest'anno, nel silenzio del vecchio mulino, dove un tempo il lavoro dell'uomo seguiva il ritmo lento della natura, troverete Veritas - La Nascita, un presepe che nasce dalla terra, dai tralci, dalle foglie e dai grappoli d'uva, un progetto che vede il graditissimo ritorno di Antonella Flenghi, artista che per diverse edizioni si è occupata di realizzare i presepi di pane allestiti al Mulino con il contributo del bando cultura 2025 del Comune di Poggio Torriana.
Veritas - La Nascita è la riproduzione di una vigna e di un pergolato di viti tra i quali si snoda un percorso verde leggermente curvilineo che conduce alla Natività, collocata all'interno di un grande tino.
Un presepe che vuole anche richiamare alla verità essenziale del Natale, alla sincerità della natura che si esprime attraverso la semplicità dei materiali usati allo scopo di trasportare il visitatore in un senso di quiete e di riflessione spirituale, quasi ricercando quella quotidianità di un tempo passato, quando i ritmi di vita erano meno frenetici.
Visitabile durante la settimana negli orari di apertura della biblioteca Beato Pio Campidelli collocata al piano superiore (fatta eccezione per il periodo di chiusura per ferie) mentre gli Amici del Mulino Sapignoli vi aspettano anche domenica 21, venerdì 26 (Santo Stefano), domenica 28 dicembre. Aperture straordinarie anche per l'Epifania del 6 gennaio e ancora domenica 11 e 18 gennaio come sempre dalle ore 15 alle 18.
Ingresso gratuito.