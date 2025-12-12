Un ritratto emozionante di Lucio Dalla: dal libro "Lucio c'è", serata speciale in teatro

Protagonista Marcello Balestra, autore del libro e collaboratore di Lucio Dalla

Questa sera (venerdì 12 dicembre) alle 21, al teatro Petrella di Longiano, andrà in scena una speciale serata dedicata a Lucio Dalla. A raccontare il grande cantautore sarà Marcello Balestra, cresciuto a Longiano, collaboratore stretto di Dalla. Balestra è autore del libro "Lucio c'è", "non un libro ma un viaggio nell'anima dell'artista" ha raccontato l'autore, che in questa serata sarà accompagnato da Valentino Berti, speaker di Radio Gamma nei panni di moderatore-narratore, e dalla musica e dalla voce di Daniele Bruno, Stefano Fucili e Paolo Piermattei. Proprio dal teatro Petrella, nel 1988, prese il via il celebre tour di Dalla con GIanni Morandi. Nel disco del tour, tra le tracce, anche Felicità, uno dei brani più emozionanti e iconici del cantautore bolognese, peraltro scelto come colonna sonora del film "Il frullo del passero", sceneggiato da Tonino Guerra e girato a Novafeltria e Rimini.