Un sabato speciale al canile "Stefano Cerni": open day e mercatino solidale

A Rimini, l'intero ricavato sarà destinato alle cure e al benessere degli ospiti a quattro zampe della struttura

Il Canile Comunale "Stefano Cerni" apre le porte alla cittadinanza questo sabato 13 dicembre, per un Open Day ricco di iniziative solidali. Dalle ore 10:00 alle 16:00, i cittadini sono invitati a visitare la struttura e conoscere da vicino gli ospiti a quattro zampe.

La giornata sarà dedicata alla sensibilizzazione e al sostegno, con l'obiettivo di promuovere le adozioni consapevoli. Saranno organizzate visite guidate per mostrare il prezioso lavoro di operatrici, veterinari e volontari.

Il cuore dell'evento sarà il mercatino natalizio solidale, dove si potranno acquistare felpe, tazze, medagliette e giochi in legno. L'intero ricavato sarà devoluto alle emergenze sanitarie e al miglioramento della qualità di vita dei cani accuditi.

Gli organizzatori ricordano che l'Open Day è un momento educativo fondamentale per comprendere le responsabilità legate all'adozione e per scoprire l'affetto che anche i cani adulti possono donare. Un gesto di profonda umanità che trasforma la vita di chi adotta e di chi viene adottato.