Un sammarinese tra 50mila atleti: Michele Berardi unico rappresentante del Titano alla Maratona di New York

Il maratoneta classe 1990 ha portato i colori biancazzurri alla sfilata delle nazioni

Come ogni anno, la Maratona di New York, disputata domenica 2 novembre, ha regalato emozioni e spettacolo. Oltre 50.000 atleti provenienti da 130 Paesi hanno invaso le strade della Grande Mela per prendere parte alla corsa più celebre del mondo.

L’Italia ha confermato la sua grande passione per la regina delle gare podistiche, con 2.600 runner al via, tra professionisti e appassionati.

Tra le tante nazioni rappresentate c’era anche la Repubblica di San Marino, che ha potuto contare su un solo partecipante: Michele Berardi, classe 1990, che ha così avuto l’onore di portare i colori biancazzurri nella tradizionale sfilata delle nazioni svoltasi venerdì 31 novembre a Central Park, alla vigilia della gara.

foto di altarimini.it (vietata la riproduzione) 1/3 Successivo »

Berardi ha corso con determinazione e spirito sportivo, tagliando il traguardo con un ottimo tempo di 3 ore e 26 minuti.

Non è la prima volta che San Marino è presente alla Maratona di New York: nel 2024 erano stati Marco Mularoni e Silvia Marocchi a concludere la prova, mentre nel 2018 una delegazione del Gruppo Podistico San Marino aveva partecipato in formazione più ampia, sventolando con orgoglio la bandiera biancazzurra all’arrivo.

La piccola Repubblica più antica del mondo anche nel 2025 è stata rappresenta dall’appassionato maratoneta amatore residente sul Monte Titano Michele Berardi