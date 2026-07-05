Un secolo di storia per il Caffè Grand’Italia: Novafeltria celebra i suoi 100 anni

L'8 luglio dalle 18.30 una festa aperta alla comunità per celebrare il centenario dello storico locale simbolo della Valmarecchia

Cento anni di storia, tradizione e accoglienza. Il Caffè Grand’Italia, storico locale affacciato su piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Novafeltria, festeggia il prestigioso traguardo del secolo di attività con una grande festa aperta a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è in programma mercoledì 8 luglio, dalle ore 18.30, tra i locali del caffè e il giardino sul retro. Fondato nel 1926 da Lino Barbieri, rientrato dall'Argentina con il sogno di creare un elegante punto d'incontro per il paese, il Caffè Grand’Italia è diventato nel tempo uno dei simboli della Valmarecchia. Oggi è guidato da Giovanni Ramberti, pronipote del fondatore, che porta avanti una tradizione familiare giunta alla quarta generazione. In un secolo il locale ha attraversato guerre, crisi economiche e profondi cambiamenti sociali, mantenendo intatto il proprio fascino Liberty e il ruolo di punto di riferimento per la comunità. Un percorso reso possibile dalla determinazione della famiglia Ramberti e dall'affetto di una clientela fedele, alla quale negli anni si sono aggiunti visitatori e appassionati provenienti da tutta Europa. La serata del centenario sarà un momento di condivisione e memoria. Non mancheranno musica, brindisi e il tradizionale taglio della torta, in un clima di festa pensato per coinvolgere l'intera comunità. Tra i simboli più significativi della storia del locale spicca il fotomontaggio che ritrae il fondatore Lino Barbieri accanto all'attuale titolare Giovanni Ramberti, insieme a una storica macchina per il caffè Victoria Arduino del 1926, ricostruita grazie alla collaborazione del collezionista Roberto Maltoni. Il centenario del Caffè Grand’Italia rappresenta così non solo una ricorrenza familiare, ma un patrimonio condiviso da tutta Novafeltria, chiamata a celebrare cento anni di una storia che continua a guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.