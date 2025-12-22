Un secolo di vita e ricordi tra le Marche e Coriano: Isma compie 100 anni

Una giornata di emozioni con il sindaco, la vicesindaca gli affetti accanto alla centenaria

Una giornata di festa e di grande emozione quella vissuta ieri a Mulazzano per il traguardo dei 100 anni della signora Isma, celebrato alla presenza del Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, del vicesindaco Senatrice Domenica Spinelli, degli assessori Anna Pazzaglia e Anna Pecci, nonché dei familiari e degli amici.

Isma, ancora in splendida forma, ha accolto con eleganza e sorriso gli auguri della comunità, testimoniando con la sua presenza una vita lunga un secolo, fatta di esperienze e affetti.

Originaria di Pioraco, nelle Marche, Isma ha dovuto lasciare la sua casa a seguito dei danni causati dal terremoto. Da circa dieci anni vive a Mulazzano, insieme al figlio e alla nuora, dove ha trovato una nuova quotidianità e l’abbraccio di una comunità accogliente.

“La celebrazione dei 100 anni di Isma – afferma il Sindaco Gianluca Ugolini – è stata un momento sentito, che ha unito istituzioni, famiglia e cittadini, ricordando a tutti il valore della memoria, della famiglia e del legame con il territorio”.