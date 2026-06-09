Un Sì per la Vita: sport, sorrisi e solidarietà al Garden

Venerdì 12 giugno Garden ospita un pomeriggio per i bambini dai 6 agli 11 anni. Obiettivo: donare un defibrillatore alla scuola di Miramare.

C'è un luogo, a Rimini, dove Chiara ha trascorso gran parte delle sue giornate: tra le piscine e i campi del Garden Sporting Center. Ed è proprio lì che, venerdì 12 giugno a partire dalle ore 15.00, l'associazione di volontariato «Con le Ali di Chiara» ha scelto di ricordarla, a dieci anni dalla sua scomparsa, con un evento dedicato ai bambini: «Un Sì per la Vita», un pomeriggio di sport, salute e solidarietà pensato per i più piccoli, dai 6 agli 11 anni.

L'idea che muove la giornata è semplice quanto importante: la prevenzione può passare dal gioco. I bambini correranno e si divertiranno insieme agli animatori, accompagnati dall'allegria contagiosa dei Dottor Clown, mentre medici specialisti eseguiranno controlli cardiologici, tra cui l'elettrocardiogramma. Un modo leggero e sereno per avvicinare le famiglie a un tema delicato come la salute del cuore.

L'evento è il cuore del progetto «Con il cuore per il Cuore», una raccolta fondi finalizzata alla donazione di un defibrillatore all'Istituto Comprensivo Statale Miramare di Rimini. Per partecipare è previsto un contributo a partire da 5 euro: una cifra simbolica che, sommata a quella di tutte le famiglie presenti, può tradursi in uno strumento capace di salvare una vita all'interno di una scuola del territorio.

«Con le Ali di Chiara» è un'organizzazione di volontariato nata nel nome di una bambina e impegnata nella promozione della cultura attraverso attività artistiche ed extrascolastiche. Con questa iniziativa l'associazione sceglie ancora una volta di trasformare il dolore in qualcosa di costruttivo: solidarietà, salute e futuro per i bambini della comunità.

L'appuntamento è dunque per venerdì 12 giugno, dalle 15.00, al Garden Sporting Center di viale Euterpe 7. L'evento gode del patrocinio del Comune di Rimini e si realizza in collaborazione con il Garden Sporting Center, Dottor Clown Rimini e Cupioli.