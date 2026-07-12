Implantologia avanzata e progettazione 3D: il dr. Chicone spiega la nuova frontiera del sorriso

L’implantologia dentale moderna restituisce funzionalità e fiducia in tempi rapidi

L’implantologia dentale ha rivoluzionato il modo in cui si affrontano le problematiche legate alla perdita dei denti. Da una semplice soluzione estetica, si è trasformata in un percorso completo che restituisce ai pazienti funzionalità, comfort e fiducia in tempi sempre più brevi. Ma cosa rende l’implantologia moderna così innovativa? Ne abbiamo parlato con il Dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore delle cliniche Il Mondo del Sorriso con sede a San Marino, Riccione, Senigallia e Cesena e pioniere del metodo MDSDF10, che permette di ottenere denti fissi in sole 10 ore anche nei casi più complessi.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. ll dr. Alessandro Chicone al microfono di Riccardo Giannini

In questa intervista, il Dottor Chicone ci spiega passo dopo passo tutto ciò che c’è da sapere sull’implantologia semplice e avanzata, con un focus su tecniche, garanzie e benefici per il paziente.

Implantologia, soluzione più efficace per ritrovare il sorriso



L’implantologia dentale rappresenta oggi una delle soluzioni più efficaci per chi ha perso uno o più denti, restituendo funzionalità, estetica e fiducia in tempi sempre più rapidi.

Il Dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore delle cliniche Il Mondo del Sorriso e promotore del progetto The Longevity Smile, ha spiegato come questa branca dell’odontoiatria si sia evoluta, passando da tecniche tradizionali spesso lunghe e complesse a soluzioni avanzate, capaci di offrire denti fissi anche in sole dieci ore.



Ma cos’è un impianto dentale? Si tratta di una radice artificiale in titanio, materiale biocompatibile, che viene inserita nell’osso mascellare o mandibolare per sostituire un dente mancante. Su questa radice viene poi fissata una corona che riproduce l’aspetto e la funzionalità di un dente naturale. La perdita di un dente, infatti, non è solo una questione estetica: l’assenza di uno o più elementi dentali può compromettere la masticazione, causare lo spostamento dei denti adiacenti e determinare un riassorbimento dell’osso, alterando anche l’armonia del volto. Riabilitare tempestivamente un dente perso è quindi fondamentale per preservare la salute della bocca e l’intera struttura facciale.

Il processo di inserimento di un impianto è molto più semplice di quanto si possa immaginare, soprattutto grazie alla progettazione digitale in 3D. L’intervento viene pianificato nei minimi dettagli grazie all’ausilio di radiografie e TAC che permettono di valutare con precisione la posizione degli impianti e prevedere il risultato finale. Questo approccio riduce i margini di errore e rende l’intervento sicuro ed efficace.



Durante l’intervento, il paziente viene sottoposto a una leggera anestesia locale che elimina completamente il dolore. Anche nel post-operatorio, grazie alla chirurgia minimamente invasiva, il decorso è rapido e privo di particolari disagi, con un fastidio generalmente contenuto e facilmente gestibile con comuni antidolorifici.



Uno degli aspetti chiave dell’implantologia è la stabilità dell’impianto. La cosiddetta stabilità primaria è quella iniziale, subito dopo l’inserimento, ed è fondamentale per garantire un corretto ancoraggio all’osso. Con il tempo, subentra la stabilità secondaria, frutto del processo di osteointegrazione, durante il quale l’osso si salda in modo definitivo all’impianto, rendendolo parte integrante della struttura ossea.



Una delle innovazioni più apprezzate nelle cliniche Il Mondo del Sorriso è il metodo MDSDF10, che consente di ottenere denti fissi in appena 10 ore. Questa tecnica avanzata prevede l’inserimento di un numero ridotto di impianti, con una protesi provvisoria applicata immediatamente, garantendo al paziente la possibilità di tornare subito a sorridere e mangiare con serenità. La protesi definitiva viene poi posizionata dopo alcuni mesi, una volta completata l’osteointegrazione.



Anche i pazienti con poco osso possono accedere all’implantologia avanzata grazie a tecniche mirate che evitano interventi complessi di rigenerazione. Con l’utilizzo di impianti inclinati e progettazioni digitali, è possibile sfruttare le aree ossee residue senza ricorrere a innesti ossei invasivi.



Il metodo MDSDF10 rappresenta un’evoluzione rispetto alle tecniche tradizionali: i tempi di trattamento sono drasticamente ridotti, l’intervento è meno invasivo e i risultati sono immediati, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Inoltre, ogni paziente viene seguito con un programma di mantenimento personalizzato, l’ MDS Care, che garantisce assistenza costante e controlli periodici per preservare nel tempo la salute degli impianti.



Un altro elemento distintivo delle cliniche Il Mondo del Sorriso è l’utilizzo della progettazione 3D, che consente al paziente di visualizzare in anticipo con il clinico il progetto di posizionamento degli impianti e quindi il risultato finale del trattamento. Questo approccio non solo aumenta la precisione dell’intervento, ma aiuta anche i pazienti a sentirsi più coinvolti e consapevoli del percorso di cura.



L’implantologia è una soluzione duratura, con impianti che possono avere una durata potenzialmente illimitata se mantenuti con un’igiene adeguata e controlli regolari. Per questo motivo, nelle cliniche del Dottor Chicone viene offerta una garanzia pluriennale sugli impianti, seguita da programmi di fidelizzazione. Riserviamo inoltre un servizio di emergenza sempre attivo in tutte le sedi per qualsiasi necessità di controlli immediati.

L’esperienza nelle cliniche Il Mondo del Sorriso non riguarda solo l’aspetto tecnico, ma abbraccia un approccio umano e personalizzato. Ogni paziente viene accolto e seguito con attenzione, con l’obiettivo di trasformare l’intervento in un percorso positivo e privo di stress. Il laboratorio odontotecnico interno, inoltre, permette di realizzare protesi su misura in tempi rapidi, garantendo precisione e comfort.



La filosofia del Dottor Chicone è chiara: restituire un sorriso non significa solo ridare dei denti, ma migliorare la qualità di vita, offrendo una soluzione definitiva che permetta al paziente di ritrovare fiducia, benessere e la gioia di affrontare ogni giorno con un sorriso autentico.

L’implantologia non è solo una soluzione per ritrovare i denti persi, ma un’opportunità per migliorare la qualità della propria vita. Grazie al metodo MDSDF10 e alle innovazioni introdotte nelle cliniche Il Mondo del Sorriso, è possibile tornare a sorridere e mangiare con sicurezza in tempi brevissimi, senza compromessi sulla qualità e il comfort.

Implantologia, il Dr. Chicone e il suo staff: professionalità al servizio del paziente

Il Dottor Chicone e il suo team mettono al centro il paziente, offrendo non solo trattamenti d’eccellenza, ma anche un percorso di cura personalizzato e un’assistenza continua per garantire risultati duraturi. In un contesto in cui il sorriso rappresenta un simbolo di benessere e fiducia in sé stessi, scegliere un percorso di implantologia avanzata significa riprendersi la propria libertà, senza paura e con la certezza di essere in buone mani.

Per chi ha perso uno o più denti, la soluzione è a portata di mano: denti fissi in poche ore e un futuro con un sorriso stabile, sano e sicuro.

Riabilitare un dente perso significa prevenire complicazioni, migliorare la masticazione, preservare la salute ossea e, soprattutto, vivere meglio. Le cliniche Il Mondo del Sorriso vi accompagnano in questo percorso con lo Smile Check-Up e i programmi di mantenimento MDS Care, pensati per garantire un sorriso sano e protetto nel tempo.

Per qualsiasi esigenza, il team Il Mondo del Sorriso è sempre a vostra disposizione:

📞 Numero Verde: 800 22 22 88

📱 WhatsApp: 331 8198805

🌐 Sito Web: http://www.ilmondodelsorriso.com

📺 YouTube: Il Mondo del Sorriso Official

🎙 Podcast: Il Cacciatore di Sorrisi

📱 Social: @dottor_arc

Non rimandate: prenotate oggi il vostro Smile Check-Up e iniziate il nuovo anno con un sorriso forte, stabile e sicuro.

Video sull’implantologia e nello specifico il metodo MDSDF10 spiegato dal dottor Chicone

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