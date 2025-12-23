Un super Napoli conquista la Supercoppa: Bologna battuto 2-0 a Riad

Incontenibile Neres, una rete per tempo decide la finale. Azzurri alzano il trofeo e guardano al ritorno in campionato

Il Napoli si aggiudica la Supercoppa Italiana superando il Bologna per 2-0 nella finale disputata a Riad. Protagonista assoluto del match è stato David Neres, autore di entrambe le reti che hanno permesso agli azzurri di alzare il trofeo al termine di una prestazione solida e convincente.

La squadra partenopea parte con grande intensità e trova il vantaggio già nel primo tempo grazie a una giocata decisiva dell’esterno brasiliano, bravo a finalizzare un’azione rapida e ben costruita. Il Bologna prova a reagire, ma fatica a trovare spazi contro un Napoli ordinato e compatto.

Nella ripresa lo spartito non cambia: il Napoli gestisce il possesso e colpisce ancora con Neres, che firma la doppietta personale chiudendo di fatto la finale. I rossoblù tentano l’assalto finale, ma la difesa azzurra regge senza particolari affanni fino al triplice fischio.

Con questo successo, il Napoli mette in bacheca un altro trofeo e conferma il buon momento di forma. Ora l’attenzione si sposta nuovamente sul campionato: si tornerà in campo il 27 dicembre con la 17ª giornata di Serie A.

Intanto, fuori dal campo, arriva lo stop al progetto di disputare il recupero di Milan-Como in Australia, bloccato a causa dei rischi finanziari legati all’operazione.