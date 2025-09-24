Un torneo di padel per ricordare Valentina Giulianelli: "Il suo spirito continua a brillare"

Appuntamento al Rio Padel di Igea Marina sabato 27 e domenica 28 settembre

Valentina Giulianelli è morta lo scorso 12 giugno a soli 49 anni, a seguito di un aneurisma. Moglie di Luca Volonghi, madre di Lorenzo e Leonardo, nella sua vita lo sport è sempre stato un elemento importante: il marito gestisce il centro padel "Rio padel" di Igea Marina, il figlio Leonardo gioca a calcio nel Mezzolara dopo l'esperienza nelle giovanili del Rimini, il padre Domenico è stata un figura di rilievo nella pallavolo locale, con la Gbg Novafeltria. Così la famiglia di Valentina ha deciso di ricordarla con un torneo di padel, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre al Rio Padel di Igea Marina. Il ricavato sarà devoluto al reparto di neurochirurgia di Cesena. Il trofeo di padel è stato ribattezzato "Solaria" proprio in ricordo di Valentina: "Abbiamo scelto il nome Solaria perché è quello che più rappresenta la personalità di Valentina. Solaria richiama il sole, simbolo di luce, energia e vita. Era così Valentina: luminosa, capace di riscaldare chi le stava accanto con il suo sorriso e la sua positività. Questo progetto nasce per portare avanti quella luce, trasformandola in azioni concrete di solidarietà, sport e condivisione. Con Solaria, vogliamo che il suo spirito continui a brillare, illuminando il cammino di chi ne ha bisogno", spiega la famiglia sul sito ufficiale dell'iniziativa.