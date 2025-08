Un viaggio tra memoria e mare: Vanzolini racconta la marineria di Cattolica e Gabicce

Alla Casa del Pescatore la storia della marineria rivive attraverso le immagini di Dorigo Vanzolini

Un appuntamento per riscoprire le radici marinare di due comunità profondamente legate al mare. Domani alle ore 21 nella sala del consiglio della Casa del Pescatore in via Enrico Toti, l’autore Dorigo Vanzolini presenta una proiezione di immagini tratte dal volume "La Marineria di Cattolica e Gabicce Mare".

L’appuntamento rientra nel programma delle celebrazioni del 95° anniversario dalla fondazione della Casa del Pescatore Società Cooperativa, che culminerà il 13 settembre con l'evento Cattolica Street Fish 2025.

Seguendo la storia di quella che fu un tempo la grande marineria di Cattolica e Gabicce, Vanzolini porterà i partecipanti in un viaggio tra le onde della memoria per riscoprire abilità e mestieri ormai scomparsi. Il racconto si soffermerà sulle caratteristiche del mestiere del marinaio, nello specifico del pescatore, con l'insieme delle attività dell’indotto (retai, cordai, velai, trasportatori del pescato e cantieristica). Queste attività hanno fatto la fortuna dei luoghi tra Cattolica e Gabicce dove si sono costituite comunità con scarsi mezzi economici, ma profondamente solidali. E' proprio questo spirito comunitario e di gioiosa condivisione della fatica quotidiana che appare, ad esempio, dalle immagini di donne che riparano insieme le reti, o di un gruppo di pescatori che condividono il frutto del loro lavoro e sorseggiano sorridenti del vino, mostrando quanto profondamente umane e vitali fossero Cattolica e Gabicce e le loro genti. Queste immagini restituiscono l'autenticità ai luoghi ormai resi indistinguibili da qualsiasi altra località costiera trasformata, o addirittura stravolta, dal boom turistico.

Con l'occasione sarà messo in vendita il volume di Dorigo Vanzolini "La Marineria di Cattolica e Gabicce Mare", 512 pagine completamente illustrate con più di 700 foto e cartoline.

L’ingresso è libero.