Un weekend pieno di eventi a Riccione: degustazioni, yoga, musica, mostre d'arte

Il fine settimana appena trascorso ha visto anche eventi legati a cultura, mercatini, intrattenimento per famiglie

È stato un fine settimana ricco di eventi e grandi emozioni per Riccione, che nei giorni scorsi ha accolto un pubblico numeroso e partecipe, animando la città con un programma variegato tra arte, musica, cultura, enogastronomia e benessere. Accanto ai grandi appuntamenti con gli artisti di fama internazionale di “Riccione Summer Jazz” e “Albe in controluce”, Riccione ha offerto un palinsesto capace di coinvolgere ogni fascia di pubblico valorizzando ogni luogo della città tra mostre d’arte, concerti, mercatini, yoga all’alba, laboratori per bambini, passeggiate e incontri culturali.

Cultura e gusto protagonisti

Venerdì scorso, grande partecipazione di pubblico per “Tramonto DiVino”, ospitato nel giardino di Villa Mussolini: una serata all’insegna dei sapori tipici dell’Emilia-Romagna, con degustazioni, show cooking, racconti di cibo e vino, accompagnati da musica dal vivo in un’atmosfera conviviale e coinvolgente.

In piazzale Matteotti, si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la “Pastasciutta antifascista” organizzata da Anpi Riccione, che ha visto una grande adesione da parte della cittadinanza. A seguire, si è tenuta la conferenza “Dante e l’esoterismo nella Divina Commedia”, a cura del professor Angelo Chiaretti, che ha affascinato i presenti con riflessioni inedite e stimolanti.

Prevenzione e corrette tecniche di soccorso in mare

In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, celebrata venerdì 25, sulla spiaggia 135 di Riccione si è svolto l’evento “Al mare in sicurezza”, promosso dal Comune di Riccione nell’ambito del programma Bandiera Blu. Un’intensa mattinata di dimostrazioni pratiche ha visto protagonisti Cleopatra e Goldy, i cani bagnino della Scuola cani salvataggio dell’Emilia-Romagna, che con la loro energia e preparazione hanno conquistato il pubblico, affiancati da bambini-Baywatch, bagnini neo brevettati, Sup, mosconi e moto d’acqua.

Benessere, musica e mercatini

Sabato mattina si è aperto con “Le Albe dello yoga”, il tradizionale appuntamento settimanale nel giardino di Villa Mussolini, guidato dall’insegnante Renza Bellei. Un momento dedicato al risveglio del corpo e della mente, molto apprezzato da residenti e turisti. In serata, successo di pubblico per il concerto tributo a Lucio Dalla in piazza Fontanelle, promosso da Anmic Riccione, che ha emozionato e coinvolto la platea ripercorrendo le canzoni senza tempo del cantautore bolognese. Contemporaneamente, sul lungomare Goethe, i mercatini dell’Alba hanno animato la passeggiata con bancarelle artigiane e creazioni originali.

Mostre d’arte e fotografia, un viaggio tra immagini e suggestioni

Numerosi visitatori hanno affollato anche le mostre aperte nel weekend. A Villa Mussolini prosegue con successo “Mare Magnum”, esposizione fotografica con gli scatti degli autori dell’agenzia Magnum Photos, tra cui Ferdinando Scianna e Martin Parr. Al Centro della Pesa, la fotografa Monica Baldi ha emozionato il pubblico con “Ricordi di un’estate”, una raccolta poetica di immagini dedicate alla Riviera, mentre sabato 26 luglio, a Villa Lodi Fè, è stata inaugurata la retrospettiva “Quando la scultura diventa pittura”, dedicata all’artista bolognese Marcella Marri.

Attività all’aperto, tradizione e creatività

Il weekend è stato arricchito da numerose attività all’aperto: dai laboratori per bambini organizzati dallo stabilimento 18, alle serate musicali sotto le stelle, passando per i mercatini hobbistici in viale Gramsci e Corridoni, e per le performance di pittura estemporanea sul lungomare, che hanno attirato curiosi e appassionati.