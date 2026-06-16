“Una Bachata”, il nuovo videoclip tra Annalisa Minetti e J. Peralta girato tra Rimini e Riccione

Produzione riccionese, coreografie internazionali e la Riviera romagnola protagonista del progetto creativo

E' disponibile il videoclip ufficiale di “Una Bachata”, nuovo singolo che unisce la voce di Annalisa Minetti all’artista dominicano J. Peralta.

Il progetto nasce con una forte vocazione internazionale e mette insieme due mondi artistici diversi ma complementari: da un lato l’interpretazione elegante di Minetti, dall’altro l’energia latina e il ritmo caraibico di Peralta. Il videoclip è stato interamente girato tra Rimini e Riccione. Le riprese si sono svolte all’interno di Riminiwood, hub creativo fondato da Christine Joan, che ha curato anche la direzione artistica del progetto.

L’anteprima del video è stata pubblicata da Novella 2000, che ha dato spazio al nuovo lavoro discografico della cantante. “Una Bachata” segna per Annalisa Minetti un debutto nel genere latino, con un brano che unisce modernità e contaminazioni internazionali. Al centro della canzone c’è anche un messaggio narrativo forte: la rinascita di una donna che supera il dolore e le relazioni tossiche per ritrovare sé stessa.

Il singolo è prodotto da Olé Records di Riccione, etichetta guidata da Max Passante, che ha curato produzione e co-autoria del progetto. Nel videoclip compaiono anche il campione mondiale di salsa e bachata Manuel Mazzotti e la ballerina Flavia Deluca, protagonisti delle coreografie.