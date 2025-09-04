Una mongolfiera sorprende i cittadini di Novafeltria

Mongolfiera decollata da Campiano di Talamello sorvola Novafeltria

Novafeltria, questa sera (giovedì 4 settembre) intorno alle ore 19:30 , molti cittadini di Novafeltria hanno alzato lo sguardo verso il cielo, sorpresi e incuriositi dal passaggio di una grande e maestosa mongolfiera.

Il pallone aerostatico, decollato da Campiano di Talamello, si è alzato lentamente sopra i tetti del paese, regalando ai presenti uno spettacolo insolito e affascinante. Numerosi residenti hanno infatti notato la mongolfiera mentre sorvolava l’abitato, destando stupore e ammirazione.

Dopo aver attraversato i cieli di Novafeltria, la mongolfiera è atterrata in sicurezza in un campo adiacente alla pista ciclabile in località Ca’ del Vento, nei pressi dei maneggi di “Tana Libera Tutti”.

L’iniziativa rientra nelle attività turistiche organizzate dalla società DreamBalloons, specializzata in voli panoramici in mongolfiera, pensati per offrire esperienze suggestive e un punto di vista unico sui paesaggi della Valmarecchia.