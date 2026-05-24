Una nuova attività apre a Villa Verucchio: inaugura l'hub creativo Honi Fotografie Studio

La fotografa Ramona Ruina corona un nuovo progetto professionale

Sarà inaugurato sabato 30 maggio, in via Casale 189 a Villa Verucchio, Honi Fotografie Studio - Wedding e Creative Hub, il nuovo progetto professionale della fotografa Ramona Ruina. L’apertura, prevista dalle 16 alle 21, sarà accompagnata da un brindisi aperto alla comunità.

Per la titolare si tratta di un traguardo costruito nel tempo, nato da un percorso iniziato quasi per caso. "Ci sono sogni che iniziano piano, in punta di piedi", racconta Ramona. "Il mio è nato sulla spiaggia, tra il rumore del mare e le fotografie scattate ai turisti nelle estati da “scattina”, quando avevo sedici anni". Da quelle prime esperienze, la passione si è trasformata in un cammino fatto di lavori, collaborazioni e chilometri percorsi con la fotocamera sempre pronta.

Negli anni, ogni incontro e ogni progetto hanno contribuito a definire uno sguardo personale, fino alla consapevolezza che la fotografia non fosse solo una passione, ma un modo di raccontare il mondo. "Fermare i momenti, trovare la bellezza nelle cose semplici e renderla eterna: è questo che mi guida", spiega la titolare. "Ogni immagine attraversa una trasformazione, prende luce, profondità, anima".

"Questo studio - conclude Ramona - nasce per custodire storie, emozioni, attese, rinascite, sorrisi e frammenti di vita. Per mostrare la bellezza che c'è ovunque".