Una squadra da applausi: la Ginnastica Riccione Academy brilla nella gara regionale Fgi di Cesena

Rebecca Aiello si mette al collo ben dieci medaglie

Una settimana dopo la vittoria del titolo regionale Gold Allieve arriva una pioggia di medaglie per la Ginnastica Riccione Academy nella seconda gara regionale FGI del campionato individuale Gold Senior, svoltasi alla “Renato Serra” di Cesena.

La Rog Italia Rebecca Aiello si mette al collo ben dieci medaglie (tra seconda giornata e campionato regionale), laureandosi campionessa regionale all around e campionessa regionale al volteggio, alle parallele e al corpo libero. Per l’azzurra anche un bronzo alla trave.

Quattro medaglie di giornata (nove complessive) per Sofia Brocchi, che sta entrando sempre più in condizione: argento al volteggio, alla trave e al corpo libero, bronzo alle parallele e terzo posto all around, piazzamenti che le sono valsi il quarto posto nel campionato regionale all around, il secondo posto al corpo libero, alla trave e al volteggio, ed il terzo posto alle parallele.

Quattro medaglie per Adriana Poesio, che sta recuperando sempre di più la sua forma fisica dopo l’infortunio patito in estate. Per la capitana della squadra di A1 della Ginnastica Riccione Academy terzo posto all around di giornata nella categoria Senior 2 e bronzo al volteggio e al corpo libero, e terzo posto alla trave nel campionato regionale.

“Come società siamo molto soddisfatti di questa gara – commenta il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. Rebecca (Aiello, ndr) ha ripreso la sua forma fisica, si è vista la differenza rispetto agli Assoluti, che ha dovuto affrontare invece non al meglio. A Cesena ha dimostrato ancora una volta di avere carattere e grandi motivazioni. Ma siamo soddisfatti di tutte e tre le nostre ginnaste. Ho visto coesione, senso di squadra, determinazione e concentrazione. Adesso Adriana (Poesio, ndr) e Sofia (Brocchi, ndr) saranno impegnate, tra due settimane, nella gara di ripescaggio per le Finali Nazionali (alle quali Rebecca Aiello è già qualificata in quanto campionessa regionale, ndr). Ci auguriamo di vedere in pedana a Padova, dal 19 al 21 dicembre prossimi, tutte e tre le nostre atlete”.