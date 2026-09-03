Una task force per salvare Riccione, la proposta di Fratelli d'Italia

Stefano Paolini, capogruppo di Fratelli d’Italia chiede più controlli della Polizia Locale su ricettività, affitti abusivi e rispetto delle ordinanze

"Ricettività fuori controllo, case e alberghi a prezzi fuori mercato, degrado dilagante". Stefano Paolini, capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, parte da qui per chiedere un intervento più deciso della Polizia Locale a Riccione. La proposta è quella di creare una squadra dedicata ai controlli sul territorio. "Occorre predisporre una vera ed autentica task force di Polizia Locale", sostiene Paolini, indicando il progetto come una delle priorità del partito nel caso di un futuro governo della città.

Al centro ci sono soprattutto gli affitti abusivi. Secondo il consigliere, un gruppo di ispezione e intervento specifico potrebbe intervenire sulle situazioni irregolari e contrastare anche il rischio di infiltrazioni. "A Riccione il problema è anche quello degli affitti abusivi", afferma, parlando di un fenomeno che può essere sfruttato da "personaggi pericolosi".

Paolini contesta anche l'attuale impiego della Polizia Locale. A suo giudizio, il lavoro degli agenti non può essere limitato alle sanzioni. "Non può essere solo quello di andare a fare le multe o di cercare a tutti i costi di incassare denaro con gli autovelox", dice, chiedendo invece più controlli legati al territorio e al rispetto delle regole.

Un altro capitolo riguarda il degrado. Paolini torna sull'interrogazione presentata sulla zona compresa tra piazzale Azzarita e il Marano. "Sono spuntati fuori tanti cartelli, ma zero controlli", sostiene il capogruppo, riferendosi alle segnalazioni fatte sul comportamento di alcune persone e sulla presenza di mezzi utilizzati in modo pericoloso. Nel suo elenco finiscono anche le persone che dormono sulle panchine e chi percorre viale Ceccarini a torso nudo, entrando poi nei negozi. Un comportamento che, ricorda Paolini, viola un'ordinanza già esistente. "Nessuno ha fatto mai rispettare" quell'ordinanza, afferma.

La richiesta arriva mentre la stagione turistica si avvia alla conclusione. Per Fratelli d'Italia occorre intervenire sulla ricettività e creare una struttura specifica all'interno della Polizia Locale, utilizzando e formando il personale già disponibile. "Combattere il degrado che ha trasformato il salotto e il lungomare in un agglomerato di inciviltà ed incuria", è l'obiettivo indicato da Paolini, che torna poi ad attaccare la giunta Angelini. "Noi ci prepariamo a cambiare Riccione anche in questo", conclude.