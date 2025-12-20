Una Turandot inedita accende il “Concerto degli Auguri” di Riccione

Il 26 dicembre alla Sala Concordia va in scena “Turandot – Principessa d’improvviso”, tra musica, illustrazione e narrazione contemporanea

Una Turandot completamente originale accenderà il tradizionale “Concerto degli Auguri” de “La notte dei sogni” del 26 dicembre alla Sala Concordia. Dal progetto “Turandot” della pianista e compositrice Eugenia Canale, che reinterpreta i celebri brani dell’opera attraverso improvvisazioni, atmosfere swing, ragtime e ballad, muove i suoi passi la produzione originale visiva e narrativa, in prima assoluta di Città di Riccione: “Turandot - Principessa d’improvviso”. In questa particolare occasione, la rilettura contemporanea dell’opera pucciniana sarà valorizzata dalle illustrazioni dell’artista Elisa Macellari: la scenografia digitale accompagnerà la performance, trasformandola in un’esperienza visiva e sonora davvero indimenticabile. La voce narrante di Riccardo Colombini guiderà il pubblico alla scoperta dell’opera.

Illustratrice e fumettista italo-thailandese, Elisa Macellari è autrice di graphic novel e collaboratrice di importanti editori e realtà nazionali e internazionali, tra cui Corriere della Sera, BAO Publishing, Cartoon Network, Eataly, Einaudi, Emme Edizioni, Epson, Feltrinelli, Giunti, Il Sole 24 Ore, Linus, Mondadori, Pearson, Piemme, Pirelli, Planadviser, Real Time Tv, Sony Pictures Italia, Teatro Alla Scala, The New York Times, Zanichelli e tanti altri. Ha ricevuto numerosi premi in ambito editoriale e pubblicitario: le sue opere sono state esposte in prestigiose mostre in Italia e all’estero. Il 26 dicembre, lo stile, l’immaginazione e la palette cromatica di Elisa Macellari animeranno la scenografia digitale, portando colore e magia al “Concerto degli Auguri”.

La voce narrante sarà affidata a Riccardo Colombini, attore, regista, drammaturgo e formatore, nonché direttore artistico della compagnia Schedía Teatro, dedicata alle giovani generazioni. Colombini guiderà il pubblico alla scoperta della “Turandot – Principessa d’improvviso”, offrendo chiavi di lettura e suggestioni narrative che aiuteranno a comprendere l’opera in questa nuova versione originale, rendendola accessibile, coinvolgente e capace di dialogare con spettatori di tutte le età.

Sul palco, Eugenia Canale sarà accompagnata dal Rebus Quartet: Guido Bombardieri, Tito Mangialajo Rantzer, Roberto Paglieri.

Nel corso della serata, come da tradizione, si svolgerà anche la cerimonia di consegna del “Premio San Martino d’Oro – Città di Riccione”, giunto alla quinta edizione, il riconoscimento più alto della città conferito a persone, enti e realtà territoriali che si sono distinti in ambiti quali cultura, scienza, sport, industria, o per atti di coraggio e solidarietà a beneficio della comunità e che hanno contribuito significativamente al prestigio di Riccione.