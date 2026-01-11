Un’arena stile Campovolo per i concerti a Rimini: ipotesi al vaglio in Comune

L'indiscrezione lanciata da Il Resto del Carlino

Rimini sogna un'arena stile "Campovolo" per ospitare grandi eventi musicali. L'indiscrezione è lanciata dal Resto del Carlino edizione riminese. Al momento i concerti sono ospitati nelle location dello stadio Romeo Neri, della spiaggia e di piazzale Fellini. Dal 2027 tornerà disponibile anche lo Stadium, che principalmente sarà la casa della danza sportiva. Ma a palazzo Garampi c'è l'idea di realizzare una maxi arena che possa ospitare più di 40.000 persone. Il Carlino parla già di un paio di ipotesi al vaglio per quanto riguarda la collocazione della struttura, un'area a Rimini Nord e una a Rimini Sud. Sul punto c'è stretto riserbo da parte dell'amministrazione comunale. Il progetto sarà di non facile realizzazione, perché il "Campovolo" alla riminese impatterà sulla viabilità e richiederà anche un numero sostanzioso di parcheggi. Nel 2026 inizieranno i colloqui con gli operatori e le categorie economiche, poi si vedrà.