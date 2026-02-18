“Uncinetto e Movimento”: a Miramare torna l’appuntamento gratuito per la salute e la creatività

Mercoledì 25 febbraio, la Sala Civica di Piazza Decio Raggi ospiterà un’iniziativa che unisce lavoro manuale e esercizi guidati per il benessere fisico e mentale

Dopo il grande successo di pubblico del primo appuntamento, che ha portato un momento di creatività e cura di sé, aperto a tutte le generazioni, nella Sala Civica di Miramare, torna l’appuntamento gratuito con l’uncinetto promosso dai Nodi Territoriali.

Mercoledì 25 febbraio, dalle ore 18:45 alle 20:30, presso la Sala Civica di Piazza Decio Raggi a Miramare, si terrà “Uncinetto e Movimento”, un’iniziativa gratuita di promozione della salute aperta alla cittadinanza.

L’attività propone un format innovativo che integra l’uncinetto con esercizi guidati da un tecnico dell’attività motoria, con l’obiettivo di favorire rilassamento, consapevolezza corporea e riduzione dello stress. Il progetto nasce all’interno del programma NoTe/S – Nodi Territoriali di Salute, promosso dal Comune di Rimini e dall’Ausl della Romagna, per rafforzare azioni di prevenzione e benessere a livello territoriale.

L’incontro alterna momenti di lavoro manuale a pause attive strutturate, brevi sequenze di mobilizzazione dolce, esercizi posturali e respirazione consapevole, pensati per contrastare la sedentarietà, sciogliere tensioni muscolari e migliorare la percezione del proprio corpo. L’obiettivo è trasformare un’attività creativa tradizionalmente statica in un’esperienza dinamica e integrata, capace di stimolare coordinazione, concentrazione e regolazione emotiva.

Le pause attive rappresentano uno strumento semplice ma efficace di prevenzione: brevi interruzioni del tempo sedentario che favoriscono la circolazione, riducono l’affaticamento e migliorano il livello di energia e attenzione. Inserite in un contesto di socialità e creatività, contribuiscono al mantenimento dell’equilibrio psicofisico e al rafforzamento delle reti di comunità.

L’evento è gratuito e non è richiesta alcuna esperienza pregressa nell’uso dell’uncinetto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con associazioni del territorio e si inserisce in un percorso più ampio di promozione di stili di vita attivi e consapevoli.

Un’occasione per prendersi cura di sé, sperimentare il valore delle pause attive e riscoprire il movimento come alleato quotidiano di salute.