Undici anni e già sul podio: il baby cavaliere Diego Iannazzone conquista il Concorso nazionale di Ascoli

Un altro successo in sella al suo cavallo Nixon

Diego Iannazzone ha 11 anni e continua a mietere successi in sella al suo cavallo Nixon.

Anche nell’ultimo weekend il piccolo Diego ha sorpreso concorrenti di ogni età e pubblico del Concorso nazionale Città di Ascoli, ‘categoria bronze’: secondo nelle prove di venerdì, primo al sabato e quarto la domenica, quando è stato inserito in una categoria superiore. Risultati che gli hanno garantito il primo posto per la sua capacità di correre veloce e saltare gli ostacoli insieme al 18enne Nixon.

Un weekend prestigioso, perfettamente organizzato dai Fratelli Panichi nell’ambito di un Concorso che ha richiamato seimila persone sulle tribune.

Il vincitore assoluto, Alberto Zorzi, cavaliere veneto che nella storia del salto ostacoli italiano ha ottenuto i migliori risultati agonistici in assoluto, ha voluto conoscere il piccolo riminese Diego Iannazzone per consegnargli il suo premio appena vinto.

Non è la prima volta che Diego sale sul gradino più alto del podio: due vittorie nel weekend precedente, ancora primo a fine agosto, ma mai in un concorso ‘sei stelle’ come quello di Ascoli.

Il Primo ottobre sarà finalista al Progetto Sport, finale nazionale, che si terrà all’Horse Riviera Resort di San Giovanni in Marignano. L’obiettivo, fra decine di concorrenti da tutta Italia, sarà quello di poter accedere alle gare della Fiera Cavalli di Verona.

Diego è nato in una famiglia di appassionati. La madre Diana è istruttrice e il padre Alessandro cinque anni fa ha avviato il Centro Ippico Yanna, sulle colline riminesi, a San Lorenzo Monte, dove alle classiche attività ricreative è stato allestito anche un centro per prepararsi all’agonismo.

“Diego ha potuto appassionarsi già a sei anni – dicono i genitori Diana e Alessandro – favorito dalla nostra passione. Ma non è mai tardi per cimentarsi con le competizioni e al centro ippico alleniamo persone e cavalli di ogni età. Ora Diego sta raccogliendo bei successi, è così giovane, ma molto appassionato. Si diverte tantissimo e noi con lui”.