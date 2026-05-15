Un'escursione in Valmarecchia alla scoperta delle orchidee spontanee

Si festeggia il primo anno di collaborazione tra OaSì - Insieme per le valli e Società per gli studi Naturalistici della Romagna

Domenica 17 maggio l’Oasi di Torriana Montebello ospiterà una mattinata dedicata alla natura, alla botanica e alla valorizzazione del patrimonio ambientale locale. L’iniziativa, promossa da OaSì - Insieme per le valli in collaborazione con la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna e il contributo del Comune di Poggio Torriana attraverso il Bando Cultura 2026, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle geofite del territorio di Torriana e Montebello: piante affascinanti e spesso poco conosciute che fioriscono nei prati e nei boschi delle nostre colline.

Il programma prenderà il via alle ore 9.00 all’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia di Montebello, in via vicinale Scanzano 4, con la presentazione del primo Quaderno dell’Osservatorio dal titolo “Le geofite del territorio di Torriana e Montebello”, curato dai naturalisti Thomas Bruschi, Marco Magrini e Luca Polverelli della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna. La pubblicazione sarà disponibile per l’acquisto durante l’evento.

L’incontro rappresenterà anche un’occasione speciale per celebrare il primo anno di collaborazione tra OaSì - Insieme per le valli APS e la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna APS, un percorso condiviso nato con l’obiettivo di promuovere la ricerca naturalistica e valorizzare il patrimonio ambientale del territorio.

Alle ore 10.30 partirà una facile escursione guidata, aperta a tutti, all’interno dell’Oasi di Torriana Montebello, durante la quale i partecipanti potranno osservare direttamente in ambiente naturale orchidee spontanee e altre preziose fioriture, accompagnati dagli esperti botanici.

Il rientro è previsto intorno alle ore 13.00. Per chi lo desidera sarà possibile fermarsi per un pranzo al sacco autogestito; acqua, vino e dolce saranno offerti dall’associazione.