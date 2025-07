Un'esperienza che ti lascerà senza fiato | Il trekking alle porte di Riccione che ti sorprenderà

Scopri il canyon del Rio Melo vicino Riccione: torrentismo soft tra cascatelle e boschi umidi. Curiosità finale ti stupirà!

Il canyon del Rio Melo, un gioiello naturalistico e quasi segreto a due passi da Riccione, offre un’esperienza di torrentismo in miniatura: un percorso suggestivo attraverso gole, cascatelle e boschi igrofili, perfetto per chi cerca avventura senza eccessivi rischi. Grazie a un progetto regionale, la gola e le rive sono state curate come area di riequilibrio ecologico, trasformandosi in un ambiente ideale per escursioni, trekking e persino torrentismo leggero.

Una mini-avventura naturale tra cascatelle e boschi umidi di Riccione

Nei 6 ettari dell’area protetta del Rio Melo, si snoda un cammino a ridosso del torrente, impreziosito da ponticelli e una piccola cascata artificiale (“cascatella”), costruita negli anni '30 . Il percorso è oggi accessibile anche con mountain bike o gravel, ed è diventato oggetto di un progetto congiunto tra Regione Emilia‑Romagna, Provincia di Rimini e Comuni di Rimini, Coriano e Riccione volto a valorizzare questo corridoio verde come infrastruttura lenta e culturale. Lungo il tragitto si attraversano boschi di salici, pioppi e ontani, si osservano anfibi e uccelli migratori, e si scopre un ambiente umido rigoglioso che sorprende appena fuori dalla Riviera.

Torrentismo in miniatura: adrenalina soft a un passo dal mare

Pur non essendo una vera e propria “forra” come nei grandi canyon, il torrentismo sul Rio Melo riserva scorci avventurosi: passeggiate lungo pietre bagnate, piccoli toboga naturali e guadi tra roccette. La discesa è accessibile, ma richiede attenzione e abbigliamento tecnico: scarponi resistenti, giacca impermeabile e bastoncini sono fondamentali. L’attività, generalmente praticata in gruppo, è perfetta per famiglie e principianti che desiderano esplorare un ambiente fluviale senza allontanarsi da Riccione e senza l’ansia delle grandi gole alpine.

Curiosità

sapevi che lungo il Rio Melo è nato un gruppo spontaneo di camminatori chiamato “Rivus Temise”? Appassionati locali che si organizzano per esplorare la gola, pulire il sentiero e condividerne le bellezze sui social, promuovendo il canyon naturalistico come nuova attrazione ecoturistica di Riccione.