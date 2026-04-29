Un’estate che comincia prima: Rimini accende la stagione 2026 con 250 appuntamenti

Vasco, Achille Lauro, Me contro Te e molto altro: grandi nomi in città

Una serie di eventi unici e straordinari. Un cartellone di oltre 250 iniziative che tra maggio e settembre, passando dalla grande musica alla cultura, dal cinema alla letteratura mondiale, dalla tradizione all’enogastronomia, ha l’ambizione di confermare Rimini al centro esatto del turismo italiano. Sarà un’estate che comincia prima e guarda al futuro quella che Rimini si prepara a vivere nel 2026, una forza attrattiva e trasversale che si accompagna ad alcune altre grandi novità ‘strutturali’ della stagione delle vacanze, dall’apertura del nuovo parcheggio Tripoli alle nuove rotte aeroportuali e ferroviarie.

L’ultima novità, proprio di queste ore, è l’esibizione (ingresso gratuito) il 31 luglio in piazzale Fellini dei ‘Me contro Te’, vere e proprie star dello spettacolo per bambini e famiglie. Luì e Sofì saranno i protagonisti dell’apertura di un evento eccezionale, dall’enorme richiamo, #RiminiWow (31 luglio – 2 agosto), l'evento che ogni estate trasforma Piazzale Fellini nel villaggio del divertimento di youtuber, tiktoker, content creator e influencer.

I big aprono la stagione

L’estate inizia già a maggio con un’apertura di stagione affidata al ritorno di Vasco Rossi. Il 29 e 30 maggio torna dopo tre anni allo Stadio Romeo Neri: venerdì 29 con il Soundcheck riservato agli iscritti del Blasco Fan Club, sabato 30 con la Data Zero del Vasco Live 2026, il debutto assoluto del nuovo tour nazionale che sceglie Rimini come punto di partenza.

Pochi giorni dopo, il 7 giugno, sempre al Romeo Neri, è la volta di Achille Lauro con l'anteprima di "Comuni Immortali", il nuovo progetto live che da Rimini porterà l'artista romano sui palchi dei principali stadi italiani.

Due concerti che basterebbero da soli a fare di questa un'estate straordinaria.

Maggio sarà un lungo mese di grandi eventi: dal nuovo appuntamento fieristico Venditalia, la fiera internazionale dedicata alla distribuzione automatica, al XXVI Raduno Nazionale dei Carabinieri (15-17 maggio) che porterà in città oltre 100.000 persone, seguito da Routes Europe 2026 (17-20 maggio) che trasformerà Rimini nel punto di incontro dei principali vettori aerei mondiali con oltre 1.000 delegati da tutto il mondo. E ancora la festa del cinema La Settima arte che quest’anno avrà fra i suoi protagonisti il regista premio Oscar Paolo Sorrentino e l’attore Fabio De Luigi fra i premiati dalla giuria presieduta da Pupi Avati. Ancora a maggio la rassegna dedicata alle arti performative Supernova. Spazio allo sport con l’appuntamento (il 5 maggio) con quattro leggende come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Castrogiovanni riuniti in Piazzale Fellini per l’evento “Un Campione per Amico”, con il Tchoukball festival sulla spiaggia di Viserba e con l’appuntamento per gli appassionati di surf, Soulhands festival. Chiude il mese alla grande, l’appuntamento internazionale con Rimini Wellness.

La Notte Rosa, l'estate inizia qui

Il 21 giugno è la data che segna ufficialmente l'inizio dell'estate. E per Rimini è anche il cuore della Notte Rosa alla sua ventunesima edizione. "Hit's Summer" per il secondo anno consecutivo porta la grande festa della Riviera a coincidere con il weekend del solstizio d'estate, dal 19 al 21 giugno. A fare da traino al Pink Weekend, l’atteso ritorno dell'RDS Summer Festival in Piazzale Fellini (19 e 20 giugno) con i nomi più attesi delle classifiche musicali. Venerdì 19 la serata dell'RDS Party, interamente dedicata alla dance music. Sabato 20 il grande festival con i big della musica. La domenica della Notte Rosa darà il via alla Liscio Street Parade l’evento dedicato alla musica e al ballo della tradizione romagnola, che trasforma Piazzale Kennedy per tre giorni (21-23 giugno) in una grande pista da ballo a cielo aperto, accogliendo orchestre, scuole di ballo e dj per tre giorni di spettacolo e passione.

A precedere la festa di inizio estate tre grandi appuntamenti culturali: la tappa dello Strega Tour che il 6 giugno porterà sul palco del teatro Galli la cinquina finalista di uno dei premi letterari più prestigiosi d’Italia. A seguire il festival Mare di libri (12-14 giugno) che svela i nomi dei primi ospiti che animeranno la nuova edizione: Paola Caridi, giornalista e saggista esperta di Medio Oriente, Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e autore di bestseller sulla genitorialità, Manlio Castagna, scrittore, regista e sceneggiatore, noto per la saga fantasy Petrademone e due volte finalista al Premio Strega Ragazzi e Ragazze, Claudia De Lillo, in arte Elasti, simbolo della mamma moderna, e Luigi Garlando, altro ospite attesissimo in questa edizione.

Torna alla Piazza sull'Acqua, accanto al Ponte di Tiberio, Biglietti agli Amici (23-25 giugno), il festival che intreccia scrittura, parola, musica e pensiero. Quest'anno il programma potrà contare su un grande ospite di fama internazionale, il cui nome sarà svelato a breve assieme allo straordinario programma di questa sesta edizione.

La tradizione sarà protagonista di Vele al Terzo, il 12 e 13 giugno al porto al porto di Rimini dove si possono ammirare le barche storiche della Riviera Romagnola con le loro coloratissime vele. Dal 16 al 19 giugno Rimini ospita la prestigiosa conferenza Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità che torna in Italia dopo la lontana edizione del 1991, con oltre 1.600 delegati da più di 60 Paesi. L’evento include il Bike Village e la Bike Parade del 17 giugno, il corteo di bici aperto a tutti che attraverserà e colorerà la città.

Sarà lo sport a chiudere il mese di giugno con Sand Rimini (dal 25 al 28 giugno) evento multisportivo dallo street basket, al padel, fino al beach volley internazionale, alla scherma e al foot table che ha come testimonial d’eccezione Carlton Myers.

L’Italian Global Series Festival apre il mese di luglio

Dal 3 all'11 luglio torna la seconda edizione dell'Italian Global Series Festival, la manifestazione dedicata alla serialità televisiva italiana e internazionale, diretta dal critico Marco Spagnoli. Con madrina e presentatrice l'attrice Matilde Gioli, l'edizione 2026 amplia il proprio sguardo all'intera filiera creativa dell'audiovisivo – sceneggiatura, colonne sonore, costumi e scenografie – confermandosi piattaforma di riferimento per il mercato europeo del settore.

Nell'ambito della 77ª Sagra Musicale Malatestiana, la rassegna Percuotere la mente porta a Rimini due protagonisti di assoluto rilievo. Il 24 luglio alla Corte degli Agostiniani arriva Patrick Watson con l'Uh Oh Tour 2026: un progetto nato da una storia straordinaria. Il 9 agosto al Teatro Galli arriva Anna von Hausswolff con l'Iconoclasts Tour: artista dalla creatività imprevedibile, il suo strumento distintivo – l'organo a canne – è al centro di un sound che fonde rock e intimismo, tradizione e sperimentazione, in un viaggio emotivo unico.

Sempre a luglio i tre appuntamenti di Crossroads con Lakecia Benjamin Phoenix (14 luglio), Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti e special guest Simona Molinari (28 luglio), Ray Gelato & The Giatns (31 luglio).

Ancora una volta RDS 100% Grandi Successi è protagonista del mese di luglio con RDS loves Rimini e l'energia di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini in diretta il 24, 25 luglio e dal 27 luglio al 1° agosto. Il divertimento raddoppia con gli eventi serali: il weekend del 24 e 25 luglio si balla con il Discoradio Party insieme a Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, mentre dal 26 al 30 luglio, spazio ai dj set di Matteo Epis e Roberta Lanfranchi. Il gran finale è previsto per il weekend del 31 luglio e 1° agosto con il Discoradio Party arricchito da uno Special Guest.

Non mancheranno gli eventi simbolo che negli anni hanno costruito i pilastri dell’estate riminese a partire da Cartoon Club (12 – 19 luglio), capace di attrarre oltre 200.000 presenze, e che avrà fra i momenti più suggestivi, per la prima volta, l’alba Cosplay, oltre alla la presenza di autori e artisti di rilievo internazionale, tra cui Giorgio Cavazzano, tra i più apprezzati autori italiani di fumetti, John Nevarez, visual development artist di Cars 2, Monsters University, Inside Out, Coco, Spider-Man: Into the Spider-Verse. Dal 16 al 19 luglio, Piazzale Fellini si anima a festa tra fumetti, videogiochi, mostre mercato, spettacoli e concerti e la convention di cosplay, il grande raduno dedicato agli appassionati di comics, anime, videogiochi e serie TV. Per la prima volta RiminiComix ospita spettacoli di Wrestling Cosplay con personaggi iconici diventati eroi come L’Uomo Tigre, fino alle superstar contemporanee (Hulk Hogan e The Undertaker).

Il 18 e 19 luglio piazzale Boscovich ospita Vertical Summer Tour, un grande villaggio temporaneo a ingresso gratuito che propone attività dalla mattina alla sera fra sport in acqua e sulla sabbia, rilassarsi tra gli stand o divertirsi con l'animazione e i dj set curati dai talent di Radio Deejay, media partner storico del tour.

Sabato 25 luglio torna Rimini Summer Pride, la manifestazione per i diritti delle persone LGBTQI+ della Romagna: un’ondata di colore, di visibilità e di rivendicazione civile che ogni anno dal 2016 è ormai una tradizione dell’estate romagnola.

A fare da ponte fra luglio e agosto torna La Terrazza della Dolce Vita (30 luglio -10 agosto) con importanti personaggi del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo, del teatro e dello spettacolo intervistati dal giornalista Giovanni Terzi e presentati da Simona Ventura.

Il mese, come annunciato, si chiude con l’evento #Riminiwow che quest’anno supera i suoi confini per posizionarsi come il punto di riferimento assoluto nel panorama nazionale dell’intrattenimento rivolto ai giovanissimi. Tre serate imperdibili -con la collaborazione di Visit Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna- che avranno inizio il 31 luglio con i Me contro te, la coppia ‘fenomeno’ che ha ridefinito l'intrattenimento per l'infanzia in Italia, unendo il mondo del web a quello tradizionale del cinema e della TV con un successo inarrestabile, per proseguire il 1° agosto con gli youtuber più famosi d’Italia e più seguiti su TikTok, i Dieffe Bros, per chiudere (2 agosto) con una festa in cui sul palco si ritroveranno, per la prima volta insieme, i collettivi social più seguiti del Paese: The Breakfast Club, The Breakfast Crew e The Snack Club.

Agosto fra musica, enogastronomia e grandi eventi internazionali

Agosto rappresenta il cuore pulsante dell’estate riminese, con un calendario fitto e trasversale che abbraccia enogastronomia, spiritualità, cultura e grandi eventi internazionali. Dalla rassegna “RIM – Rimini in Musica” (30 luglio – 1° agosto) fino agli appuntamenti di metà mese “Dire, mare, mangiare” (14–16 agosto), il Parco del Mare e il centro città si trasformano in luoghi di incontro tra tradizione e contemporaneità, valorizzando prodotti locali e nuove tendenze. Dall’8 agosto a fine settembre torna ‘Le città Visibili’, il festival di Teatro e Musica che ospita artisti del panorama nazionale, portando 25 appuntamenti di spettacolo dal vivo sia in luoghi ad esso dedicati, sia in spazi non convenzionali. Chiude il mese come da tradizione Meeting per l’amicizia fra i popoli (21–26 agosto) conferma Rimini come crocevia internazionale di culture, idee e dialogo, arricchito quest’anno da una presenza straordinaria.

Accanto ai grandi eventi, per tutta l’estate proseguono rassegne diffuse come Agostiniani Estate, SGR Live, “Un mare di Sport”, insieme a numerosi appuntamenti quotidiani e settimanali che animano spiagge, borghi e centro storico. Ad accompagnare tutta l’estate i famosi mercoledì sera in centro storico con la Rimini Shopping Night: un’opportunità unica di shopping, cultura e intrattenimento con momenti di svago, arte e cultura (iniziativa organizzata da CNA Rimini).

Gli altri grandi appuntamenti della stagione

Settembre si conferma un mese capace di unire grandi eventi internazionali, sport e radici popolari, prolungando la stagione con contenuti di qualità. Torna il Festival della cultura sportiva (3-6 settembre) mentre il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre) al Misano World Circuit richiama appassionati di moto da tutto il mondo, e Balamondo (10-12 settembre) torna nel centro storico con il suo mix inimitabile di liscio romagnolo e sonorità internazionali. A questi si affiancano appuntamenti della tradizione come la Festa de’ Borg (4-6 settembre), che trasforma uno dei luoghi più belli della città in un laboratorio diffuso di cultura e convivialità, e la Festa del Borgo Sant’Andrea (9-11 ottobre), momenti di comunità e tradizione che valorizzano la dimensione più autentica dei quartieri riminesi.

Le grandi mostre attraversano tutta l’estate:

L'estate 2026 trasforma Rimini in un grande palcoscenico culturale, con un calendario di mostre di assoluto rilievo. Fra gli appuntamenti più attesi "Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio", da fine giugno al Museo della Città: dopo le tappe alla Ca' d'Oro di Venezia e a New York, la celebre Pietà restaurata di Giovanni Bellini torna a Rimini per dialogare con il drammatico San Sebastiano di Andrea Mantegna, in un confronto straordinario tra due giganti del Rinascimento italiano. Di grande interesse anche la mostra temporanea "Luca Giovagnoli e sei artisti newyorkesi a Rimini", allestita ai Palazzi dell’arte dal 26 giugno al 13 settembre, a cura di Fabio Tiboni e Matteo Sormani: un dialogo tra la scena artistica riminese e quella internazionale, con New York protagonista. A luglio, con la 42ª edizione del Cartoon Club, il Festival Internazionale di Cinema di Animazione, Fumetto e Games porta in città quattro mostre diffuse tra il Museo della Città e altre sedi, per un appuntamento ormai classico dell'estate riminese.