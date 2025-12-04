Un’Immacolata di festa: Riccione si accende per il Ponte con tante iniziative

Cosa fare in città dal 6 all'8 dicembre

Il lungo fine settimana dell’Immacolata a Riccione si presenta ricco e variegato, con eventi che spaziano dalla cultura al divertimento, passando anche per la solidarietà. La città si trasforma in un grande palcoscenico natalizio: la scenografia delle feste si completa con la Casetta di Babbo Natale e i mercatini, il maestoso Albero - che, come un faro, illumina la città - e la suggestiva Natività sulla storica Saviolina, attraccata nel porto canale. A questo si aggiungono concerti, spettacoli teatrali e iniziative per tutte le età, offrendo momenti di magia, musica e condivisione per grandi e piccini.

Intervista al regista Francesco Frisari: il 4 dicembre al Cinepalace

Questa sera, giovedì 4 dicembre alle 21, al Cinepalace Giometti, nell’ambito della rassegna “Riccione cinema d’autore” e in riferimento alla Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), si terrà un’intervista al regista Francesco Frisari in occasione della proiezione del suo docufilm “Quale allegria”. Il documentario, di carattere autobiografico e presentato al prestigioso Biografilm Festival, esplora con grande sensibilità il rapporto di una famiglia con la disabilità, attraverso filmati personali, inediti di Lucio Dalla e immagini di uno zio del regista affetto da una disabilità cognitiva.

La fotografia di Pico e la pittura di De Grandis: il 5 e il 6 dicembre inaugurazione delle mostre a Villa Mussolini e a Villa Franceschi

Domani, venerdì 5 dicembre alle 18, a Villa Mussolini inaugura la mostra “Foto Riccione. Pico forever”, dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri, fotografo che per oltre cinquant’anni ha documentato con sensibilità e rigore lo sviluppo urbano, turistico e culturale di Riccione. L’esposizione presenta una selezione di scatti in bianco e nero provenienti dall’archivio dello storico studio Foto Riccione, oltre a due sezioni inedite: il litorale fuori stagione e la ricostruzione dello storico studio del fotografo. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 18 gennaio 2026, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Sabato 6 dicembre alle 18, a Villa Franceschi, inaugura anche la mostra “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, una retrospettiva dedicata all’artista riccionese, profondamente legato alla città sia come autore sia come educatore. Il percorso espositivo ripercorre l’intera produzione dell’artista, dalle opere giovanili ai lavori della maturità. La mostra sarà aperta al pubblico fino all’8 febbraio 2026: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Apertura del Riccione Christmas Village nei viali Ceccarini e Dante, arrivo di Babbo Natale nel parco di Villa Mussolini: il 6 dicembre

Il 6 dicembre alle 10 apre il Riccione Christmas Village, un percorso natalizio che da viale Ceccarini arriva a viale Dante, tra luci, sapori, profumi e artigianato. Nelle casette del mercatino si potranno trovare prodotti gastronomici locali e italiani, idee regalo e oggetti artigianali. Il mercatino sarà aperto fino al 6 gennaio, con orario dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, mentre venerdì, sabato e domenica e nei giorni dal 24 al 31 dicembre, l’orario sarà prolungato dalle 10 alle 22, con estensione fino alla mezzanotte.

Nel suggestivo scenario del parco di Villa Mussolini, immerso tra gli alberi, sabato 6 dicembre Babbo Natale prenderà dimora nella sua magica Casetta, decorata a festa con luci scintillanti e addobbi colorati, un luogo accogliente e incantato dove grandi e piccini potranno vivere l’atmosfera natalizia più autentica. Ad accogliere i bambini ci saranno anche gli elfi, i fedeli aiutanti di Babbo Natale, pronti a rendere speciale l’atmosfera nei laboratori dedicati alla realizzazione della letterina dei desideri da consegnare al personaggio più amato delle feste. In questo luogo incantato, nel weekend dell’Immacolata, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, realizzare e consegnare la letterina, scattare foto in un’atmosfera incantata.

“Mamma a carico – Mia figlia ha 90 anni”: spettacolo e incontro pubblico il 7 dicembre alla Granturismo

Domenica 7 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), Riccione darà voce a chi si prende cura degli altri con un’iniziativa promossa da Anmic – Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, in collaborazione con Parkinson in rete di Riccione. In programma, lo spettacolo “Mamma a carico – Mia figlia ha 90 anni”, interpretato da Gianna Coletti: uno sguardo intimo e universale sul rapporto tra chi cura e chi è assistito. L’appuntamento, in programma alla sala Granturismo, inizierà alle 16 con i saluti istituzionali e una breve presentazione della Giornata, per poi proseguire alle 17 con lo spettacolo che unirà emozione, riflessione e sorrisi, portando al centro dell’attenzione il tema, spesso invisibile ma urgente, dei caregiver familiari. L’ingresso è a offerta libera.

L’accensione dell’Albero di Natale, la benedizione della Natività, i concerti “Dai cori al cuore”: l’8 dicembre sul ponte di viale Dante al porto (primo concerto in piazzale Ceccarini)

Lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, la città vivrà un momento di grande suggestione con la tradizionale accensione dell’Albero di Natale. Il maestoso albero, illuminato da mille luci sfavillanti, tornerà a brillare, come da tradizione, sul ponte del porto canale, regalando uno spettacolo incantevole che rifletterà la sua luce anche sulle barche ormeggiate.

Il pomeriggio si apre con il concerto “Meraviglie sotto l’albero” della rassegna “Dai cori al cuore”. Alle 16, in piazzale Ceccarini, l’Orchestra e il coro Onde Medie del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo 1 Riccione si esibiranno con canti e musiche della tradizione natalizia. Il coro, presente dagli anni ‘80 nella scuola, è curato dalle docenti Elisa Casadei Olivieri, Sabrina Franca, Signe Kull, Patrizia Venturini.

L’accensione dell’albero sarà preceduta, alle 17, dalla benedizione della Natività, alla presenza delle autorità religiose e cittadine e di Sua Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini. Il presepe sarà allestito sullo storico lancione da pesca Saviolina, ormeggiato per tutte le festività accanto al ponte di viale Dante, splendente e vestito a festa.

Alle 17:30, il coro Educanto della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 1 Riccione, diretto dalla professoressa Silvia Vico, accompagnerà l’accensione del grande Albero sul ponte del porto canale.

La lunga pista di pattinaggio, la ruota panoramica che svetta sul mare, le giostre per i bambini

Il Lungomare Ice Park, la lunga pista di pattinaggio affacciata sul mare che da piazzale Roma conduce verso il porto, è aperta dalle 15 alle 21 nei giorni feriali, dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi, e il 25 dicembre dalle 15 alle 24. Il costo per un’ora di pattinaggio è di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 140 cm; disponibili anche i “pinguini tutor” per i più piccoli al costo di 4 euro.

A fare da scenografia, in piazzale Roma, svetta la Riviera Christmas View, la grande ruota panoramica che offre una vista spettacolare sul lungomare e sulla città illuminata. È aperta dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi e dalle 15 alle 23 nei feriali. I biglietti costano 10 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini sotto i 7 anni; disponibile anche il Family pass da 25 o 30 euro, in base alla composizione del nucleo familiare.

Accanto alla ruota, grandi e piccoli potranno divertirsi con le attrazioni di piazzale Roma: la romantica giostra dei cavalli, il percorso tibetano e la pista delle macchinine per i più piccoli.

Sport, benessere, solidarietà

Dal 6 all’8 dicembre, in viale Ceccarini, all’incrocio con viale Dante, torna il tradizionale appuntamento con le “Castagne della solidarietà”, l’iniziativa a cura di Famija Arciunesa realizzata in collaborazione con il Comitato di Riccione della Croce rossa italiana. Dalle 14:30 alle 19:30, con l’acquisto delle caldarroste sarà possibile sostenere le attività benefiche portate avanti dalle due realtà organizzatrici.

Dal 6 all’8 dicembre, lo Stadio del nuoto ospita i Campionati di nuoto regionali giovanili.

Prosegue l’edizione autunnale di “Meditare camminando”, il percorso meditativo mattutino gratuito e aperto a tutti, che unisce movimento, respiro e consapevolezza immersi nell’energia del mare. L’iniziativa, curata da Stefano Visani – facilitatore sulle arti yogiche e taoista, mental coach sportivo e life – propone esercizi di Qi Gong taoista, pratiche di respiro, meditazioni per la presenza e il benessere interiore, mudra e strategie per gestire freddo, energia e vibrazione personale, con l’obiettivo di acquisire strumenti pratici da portare nella vita quotidiana. L’appuntamento torna ogni mattina dal venerdì al lunedì, dalle 8 alle 9, in piazzale San Martino.

Ogni domenica dalle 10 alle 11, piazzetta San Martino ospita l’iniziativa “La saggezza del sorriso. Il Tao del movimento”, trasformandosi in uno spazio dedicato alla cura di sé attraverso il Qi Gong e il respiro consapevole della meditazione taoista. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per riscoprire equilibrio, vitalità e armonia interiore grazie a movimenti dolci, presenza corporea e a un approccio che unisce pratica tradizionale e benessere.