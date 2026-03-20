Unione di Comuni Valmarecchia, sostegno alle famiglie per l’inclusione educativa

Il contributo viene calcolato in base a ore di frequenza, gravità della disabilità e situazione dei caregiver

Con l'arrivo della primavera, l’Unione di Comuni Valmarecchia guarda già alla prossima stagione estiva con l'obiettivo di garantire che nessuno resti escluso dalle opportunità di gioco, socializzazione e crescita. I Servizi Sociali dell’Unione hanno infatti dato il via al percorso per sostenere la partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità certificata ai centri estivi e ai percorsi educativi che animeranno il territorio nei mesi più caldi dell'anno.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un aiuto concreto e immediato alle famiglie residenti nei comuni della vallata (Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello e Verucchio). Non si tratta di una semplice procedura amministrativa, ma di un passo fondamentale per permettere all'amministrazione di organizzare al meglio le risorse e rispondere in modo puntuale alle esigenze educative speciali, favorendo l'integrazione e supportando i genitori che lavorano.

Per l’estate 2026, l’Unione ha previsto lo stanziamento di contributi economici destinati a coprire le spese del supporto educativo specializzato per i minori di 18 anni (alla data del 30 settembre 2026). Il sostegno può arrivare fino a un massimo di 2.000 euro per ogni ragazzo, calcolato sulla base delle ore di frequenza effettiva e di criteri che tengono conto della gravità della disabilità (valutata in collaborazione con l'equipe Uonpia - unità operativa neuropsichiatria psicologia infanzia e adolescenza - dell'Ausl Romagna) e della situazione lavorativa dei caregiver.

Le famiglie interessate possono già segnalare la propria intenzione di iscrivere i figli ai centri estivi utilizzando il modulo di pre-adesione. È importante sottolineare che questo passaggio non costituisce ancora l’iscrizione definitiva — che andrà poi perfezionata direttamente con i gestori dei centri — ma è essenziale per consentire agli uffici di pianificare gli interventi e garantire la necessaria copertura educativa.

Le comunicazioni di interesse possono essere presentate fino al prossimo 16 aprile. Per inserire una richiesta alla manifestazione di interesse si può utilizzare il link: