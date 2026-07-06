Unione Valconca, nuova riorganizzazione: cambi al vertice della Polizia Locale e delle aree interne

Dal 1° luglio è stato nominato comandante Marcello Pecci, che assume la guida del corpo nell'ambito del nuovo assetto dell'ente

L'Unione della Valconca ha completato un percorso di riorganizzazione della propria struttura organizzativa, con una serie di provvedimenti che hanno ridefinito l'assetto delle aree e dei relativi incarichi di responsabilità.

L'ultima novità riguarda la Polizia Locale. Dal 1° luglio è stato nominato comandante Marcello Pecci, che assume la guida del corpo nell'ambito del nuovo assetto dell'ente.

La riorganizzazione era stata avviata già dal 15 giugno, con una revisione della macrostruttura che ha interessato in particolare la precedente Area Tecnica, ora suddivisa in due distinti settori.

La nuova Area SUE, SUAP e Sismica è stata affidata a Francesco Bosco, mentre la direzione dell'Area Servizi Informatici e Protezione Civile è stata assegnata a Gabriele Gaviani.

Per quanto riguarda gli altri servizi, è stato confermato Lorenzo Socci alla guida dell'Area Amministrativa, così come Paola Sorrentino mantiene la responsabilità dell'Area Personale. È invece ancora in fase di attribuzione l'incarico di direzione dell'Area Finanziaria.

Prosegue inoltre anche per il 2026 la collaborazione con Monica Fonti, incaricata della facilitazione dei processi amministrativi, in continuità con l'attività già svolta nel corso dello scorso anno grazie al contributo economico della Regione Emilia-Romagna.

"Il riassetto organizzativo punta a ridefinire competenze e responsabilità delle diverse aree dell'Unione, con l'obiettivo di rendere più funzionale la struttura amministrativa e rafforzare l'organizzazione dei servizi" ha dichiarato il Presidente dell'Unione Valconca, Gian Marco Casadei.