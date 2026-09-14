Università Aperta, al via il nuovo anno accademico: cultura, arte e nuove conoscenze

Inaugurazione venerdì 18 settembre al Salone Acer. Dal 28 settembre corsi di lingue, arte, scienza, voce e intelligenza artificiale

Coltivare la curiosità, ampliare i propri orizzonti e mantenere vivo il desiderio di apprendere: è questa la filosofia che anima Università Aperta “Giulietta Masina e Federico Fellini”, pronta a dare avvio al nuovo anno accademico 2026-27 con un programma ricco e articolato, pensato per coniugare conoscenza, creatività e partecipazione.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 18 settembre 2026, alle ore 16.30, presso il Salone Acer di via Giuliano da Rimini 8, sede dell’associazione. L’incontro rappresenterà un momento di condivisione con la cittadinanza e offrirà l’opportunità di illustrare le linee guida del nuovo percorso formativo, confermando la vocazione di Università Aperta a promuovere il dialogo tra saperi, generazioni e sensibilità differenti.

Ad aprire la cerimonia sarà il saluto del presidente, cui seguiranno gli interventi delle autorità. La professoressa Isa Valbonesi, coordinatrice del Comitato Scientifico, presenterà quindi il programma culturale dell’anno accademico, mentre alcuni docenti introdurranno i corsi inseriti nel nuovo calendario.

Un progetto culturale fondato sull’apprendimento permanente

Fondata nel 1996, Università Aperta è oggi iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e prosegue il proprio impegno nella diffusione del sapere attraverso il principio del lifelong learning, ovvero l’apprendimento lungo l’intero arco della vita.

La formazione viene intesa non come un’esperienza circoscritta agli anni della scuola o dell’università, ma come un processo continuo, capace di accompagnare le persone nelle diverse fasi della loro esistenza. In questa prospettiva, l’associazione promuove anche il confronto tra il mondo scolastico e le realtà culturali del territorio, favorendo relazioni, scambi e nuove opportunità di crescita.

L’attività di Università Aperta si fonda sulla convinzione che la cultura costituisca una risorsa essenziale per valorizzare le capacità individuali, incoraggiare l’incontro fra generazioni e rafforzare il tessuto sociale. La programmazione spazia dalla storia delle civiltà alla cultura popolare, dalle arti alle discipline scientifiche, con un’attenzione particolare alla comunicazione interculturale, alla solidarietà e alla promozione della pace.

Un’offerta formativa ampia e trasversale

Il calendario 2026-27 riflette pienamente questa impostazione multidisciplinare, proponendo percorsi destinati a chi desidera acquisire nuove competenze, approfondire interessi personali o cimentarsi in esperienze creative.

Tra le proposte in partenza nelle prossime settimane figurano un corso di lingua e cultura araba e due percorsi di inglese, concepiti per rispondere a esigenze differenti. “Learn the Ropes” e "Travel English" si rivolgono principalmente a chi intende acquisire le conoscenze linguistiche fondamentali per affrontare con maggiore sicurezza le situazioni quotidiane durante un viaggio. “Learn & Practice” è invece dedicato a coloro che possiedono già alcune basi grammaticali e desiderano consolidare la capacità di conversare e comprendere la lingua inglese.

Ampio spazio viene riservato anche alla creatività e alle arti figurative. Il programma comprende un corso di grafologia, un percorso di acquerello condotto dalla pittrice Antonella Spada e un laboratorio di disegno con matite colorate, affidato all’insegnante Marilena Censi. Quest’ultimo accompagnerà i partecipanti alla scoperta della teoria del colore, fino alla realizzazione di elaborati ispirati al mondo naturale.

Dalla ricerca scientifica alle sfide della contemporaneità

La proposta culturale si arricchisce di percorsi dedicati ad alcuni dei fenomeni più significativi del nostro tempo.

Il professor Daniele Rinaldi, docente di Fisica Sperimentale e della Materia presso l’Università Politecnica delle Marche, sarà protagonista del corso “Scienza, tecnologia e guerra”. Il percorso affronterà l’evoluzione degli armamenti e il ruolo assunto dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche nei conflitti, prendendo in esame anche l’impatto delle telecomunicazioni e dell’intelligenza artificiale sugli scenari bellici contemporanei.

Alla conoscenza e all’espressività della voce è dedicato il laboratorio “DARE VOCE: dal respiro alla parola”, curato dalla cantante, autrice e performer Nicoletta Magalotti. Attraverso un’attività prevalentemente pratica, i partecipanti potranno approfondire il funzionamento del proprio apparato vocale, sperimentare tecniche di respirazione, fonazione e utilizzo dei risuonatori, oltre a confrontarsi con il parlare in pubblico, la lettura e le potenzialità comunicative della voce.

Tra gli altri appuntamenti trova posto anche il corso “Dal riscaldamento globale all’illusione nucleare”, tenuto dall’insegnante di Fisica Fausto Bersani Greggio, dedicato a tematiche di particolare rilevanza per comprendere le trasformazioni ambientali e le questioni legate all’energia e al nucleare.

Intelligenza artificiale: conoscere, comprendere, utilizzare

Particolare attenzione viene riservata anche all’intelligenza artificiale, tecnologia destinata a modificare profondamente abitudini, professioni e modalità di comunicazione.

Il docente e massmediologo Andrea Pari condurrà il corso “ChatGPT, alla scoperta dell’AI più usata al mondo”, concepito per offrire una conoscenza sia teorica sia operativa dello strumento. Le lezioni prenderanno in esame le possibili applicazioni di ChatGPT nella scrittura, nella realizzazione di contenuti visivi, nelle attività professionali e nella comunicazione, senza trascurare le implicazioni etiche e giuridiche connesse all’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nel suo insieme, il nuovo programma accademico restituisce l’immagine di un’associazione capace di intrecciare tradizione e innovazione, memoria e futuro, sensibilità artistica e rigore scientifico. Una pluralità di prospettive che conferma la missione di Università Aperta: offrire alla comunità un luogo di incontro, di crescita e di libera circolazione delle idee, nel quale il sapere possa continuare a essere una componente fondamentale della vita individuale e collettiva.

Iscrizioni ai corsi

Le attività formative prenderanno avvio lunedì 28 settembre 2026. Per partecipare ai corsi è necessario effettuare l’iscrizione entro e non oltre i sei giorni precedenti la data di inizio del corso prescelto.

Le iscrizioni potranno essere effettuate recandosi presso la segreteria di Università Aperta oppure contattando l’associazione attraverso il sito internet ufficiale www.uniaperta.it, dove è possibile consultare il catalogo completo dell’offerta formativa per l’anno accademico 2026-27 e conoscere tutti i dettagli relativi ai singoli percorsi.



