Università, in Emilia-Romagna oltre 5.800 nuovi posti letto per studenti

Grazie al Piano Housing del Mur e ai fondi Pnrr, 4.020 posti sono già disponibili: 793 si trovano in provincia di Rimini

Sono 5.825 i posti letto in più per gli studenti universitari in Emilia-Romagna grazie al Piano Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur), sostenuto dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Di questi, 4.020 sono già realizzati e disponibili per gli studenti. Per accedervi è possibile rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio o, secondo criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze. Nel dettaglio, 881 posti letto sono nella provincia di Ferrara, 793 nella provincia di Rimini, 647 nella provincia di Parma, 527 in quella di Reggio Emilia e 367 in quella di Modena. Seguono la provincia di Bologna con 326 posti letto, quella di Piacenza con 231 e infine le province di Forlì-Cesena e Ravenna con, rispettivamente, 218 e 30 posti letto. Per gli ulteriori 1.805, Cassa depositi e prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del Mur, ha completato la sottoscrizione di tutti gli atti d'obbligo. I nuovi alloggi saranno disponibili, con le stesse modalità, nel 2027.