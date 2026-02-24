Uno Bianca ed educazione civica: a San Giovanni due tappe della Primavera della Legalità

Tornano gli incontri sulla giustizia e i diritti

Tornano a San Giovanni in Marignano gli appuntamenti de La primavera della legalità, il ciclo di incontri dedicato alla promozione della cultura della legalità e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della giustizia e dei diritti.

L’edizione di quest’anno, la nona, prevede circa cento iniziative che coinvolgono il territorio della provincia di Pesaro, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno, fino a raggiungere la regione Emilia-Romagna. Al progetto partecipano complessivamente 71 realtà, tra associazioni e scuole, a testimonianza di una rete sempre più ampia e radicata sul territorio.

Numerosi appuntamenti si svolgeranno nelle scuole, nella convinzione che informare e coinvolgere le nuove generazioni rappresenti un passaggio fondamentale per costruire una società più consapevole e responsabile. Accanto alle attività rivolte agli studenti, il calendario proporrà incontri pubblici, dibattiti e momenti di approfondimento aperti a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di favorire una partecipazione diffusa e capillare sul territorio.

Il programma affronterà temi centrali quali la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, il rispetto dei diritti umani, il sistema carcerario e la funzione rieducativa della pena, l’educazione alla legalità, la tutela del bene comune e delle garanzie costituzionali. Attraverso linguaggi e punti di vista diversi, la rassegna si propone come un vero e proprio percorso condiviso di conoscenza, riflessione e crescita civile.

Per il Comune di San Giovanni in Marignano il soggetto promotore è APS Pro Loco, realtà costantemente impegnata sulle tematiche del civismo, della partecipazione e della cittadinanza attiva.

Due gli appuntamenti previsti a San Giovanni. Il primo, lunedì 2 marzo (ore 20.30, Centro Giovani, via Macello, 26), è intitolato Il caso della Uno Bianca. Protagonista della serata sarà il magistrato Daniele Paci, che coordinò il pool riminese impegnato nelle indagini sulla famigerata banda criminale che seminò il terrore tra Romagna e Marche. Attraverso il suo racconto e la sua esperienza diretta, guiderà il pubblico in un approfondimento su una delle vicende più drammatiche, dolorose e complesse della cronaca giudiziaria italiana.

Il secondo, sabato 28 marzo (ore 17, Casa della Cultura, piazza Silvagni) si intitola Educare alla legalità e avrà come relatori Marisa Acagnino, Presidente di sezione del Tribunale Civile di Catania ed ex Sostituto Procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, e Rosario Barchitta, imprenditore vittima di estorsione che ha scelto la via della denuncia.

Due appuntamenti che offriranno occasioni preziose di riflessione e confronto su giustizia e responsabilità civile, per comprendere meglio il valore della legalità nella vita quotidiana.

Gli incontri - aperti a tutti e a ingresso libero - si inseriscono nel calendario di AttivaMente, il progetto di Pro Loco dedicato alle attività del Centro Giovani mirato a stimolare il dibattito e il confronto dei giovani su tematiche di attualità e del vivere quotidiano.