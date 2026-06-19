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Uno Bianca, il Copasir acquisirà informazioni su possibili legami con i servizi

La decisione dopo le dichiarazioni di Roberto Savi

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
19 giugno 2026 10:40
Uno Bianca, il Copasir acquisirà informazioni su possibili legami con i servizi - Roberto Savi - foto Ansa
Roberto Savi - foto Ansa
Rimini
Attualità
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Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) acquisirà "ogni utile elemento di informazione da parte dei componenti organi istituzionali, a seguito delle dichiarazioni di Roberto Savi su presunti legami fra la Banda della Uno Bianca e settori dei servizi di informazione". Lo rende noto il deputato dem Andrea De Maria, spiegando che ad annunciarglielo è stato lo stesso presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, rispondendo per iscritto a una sua lettera del 6 maggio 2026. "Voglio ringraziare il presidente Guerini e tutto il Comitato per questa decisione, che testimonia serietà e rigore istituzionale - sottolinea De Maria - Una decisione molto importante per sostenere la ricerca di tutta la verità sulla Banda della Una Bianca. Lo dobbiamo alle vittime, ai loro familiari, alla nostra democrazia".

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